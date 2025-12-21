اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مديرا فنيا لتعيينه

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعدهم بالعودة بلقب كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وقال أبو زهرة عبر أون سبورت: "الكثير من اتحادات الكرة تتمنى تولي حسام حسن تدريب منتخبها".

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - منسي في +99 يخطف فوز قاتلا لـ الزمالك ضد الحرس كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26 كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن

وأضاف "تصريحات أعضاء اللجنة الفنية غير مسؤولة".

وكشف "لن نتعاقد مع كارلوس كيروش، هذه الأخبار كاذبة، كيروش لم يعمل كمدير فني لاتحاد كرة من قبل".

وواصل "علاء نبيل عمل بشكل جيد، هناك مدرستين مرشحين لتولي هذا المنصب، أرسين فينجر رشح لهاني أبو ريدة شخص من مدرسة معينة وطارق أبو العينين مع مدرسة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "حسام حسن قال لنا إن شاء الله سنعود بكأس أمم إفريقيا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

حسام حسن مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية عبد الناصر محمد لـ في الجول: المنظومة ضد الزمالك.. واللاعبون لا يحصلون على مستحقاتهم مؤتمر عبد الرؤوف: أطلب ممن ينتقد مشاركة لاعب بأن يخبرني بالبديل.. وهذا سبب غياب ناصر ماهر خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا كأس عاصمة مصر - منسي في +99 يخطف فوز قاتلا لـ الزمالك ضد الحرس انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (2)-(1) الحرس.. فوز قاتل كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟ ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر 2 ساعة | أمم إفريقيا
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519573/اتحاد-الكرة-حسام-حسن-وعدنا-بلقب-أمم-إفريقيا-وفينجر-رشح-مديرا-فنيا-لتعيينه