اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مديرا فنيا لتعيينه

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعدهم بالعودة بلقب كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وقال أبو زهرة عبر أون سبورت: "الكثير من اتحادات الكرة تتمنى تولي حسام حسن تدريب منتخبها".

وأضاف "تصريحات أعضاء اللجنة الفنية غير مسؤولة".

وكشف "لن نتعاقد مع كارلوس كيروش، هذه الأخبار كاذبة، كيروش لم يعمل كمدير فني لاتحاد كرة من قبل".

وواصل "علاء نبيل عمل بشكل جيد، هناك مدرستين مرشحين لتولي هذا المنصب، أرسين فينجر رشح لهاني أبو ريدة شخص من مدرسة معينة وطارق أبو العينين مع مدرسة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "حسام حسن قال لنا إن شاء الله سنعود بكأس أمم إفريقيا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.