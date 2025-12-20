عبد الناصر محمد لـ في الجول: المنظومة ضد الزمالك.. واللاعبون لا يحصلون على مستحقاتهم

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

الزمالك - عبد الناصر محمد

هاجم عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك المنظومة الرياضية.

وفاز الزمالك على منافسه حرس الحدود بنتيجة 2-1 في كأس عاصمة مصر.

وخطف الزمالك الفوز برأسية ناصر منسي أمام الحرس في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وقال عبد الناصر محمد لـ FilGoal.com: "أنا راجل شبعان كورة وبقالي 40 سنة في المجال ده".

وأضاف "لن أعترض على الحكام مثل الأشخاص الآخرين لأن هذا شيء من الممكن أن ينقلب علينا".

وأكمل "المنظومة بأكملها ضدنا، يكفي سحب أرض النادي في أكتوبر".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون لا يحصلون على مستحقاتهم ونحن جميعا هنا من أجل الزمالك فقط".

وسجل للزمالك عمرو ناصر وناصر منسي فيما سجل محمد بيومي هدف الحرس.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة. فيما حصد الحرس نقطته الأولى في البطولة بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى.

