مؤتمر عبد الرؤوف: أطلب ممن ينتقد مشاركة لاعب بأن يخبرني بالبديل.. وهذا سبب غياب ناصر ماهر

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 23:31

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

أوضح أحمد عبد الرؤوف سبب عدم مشاركة ناصر ماهر، ورفض الحديث عن موقف أحمد حمدي بعد الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في كأس عاصمة مصر.

وخطف الزمالك الفوز برأسية ناصر منسي أمام الحرس في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر

أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ الزمالك في المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا مهما وحصدنا 3 نقاط مهمة أمام منافس قوي، والفريق يسير بصورة جيدة، والأداء يتحسن من مباراة لأخرى، نحتاج للعمل بشكل أفضل على المرمى، وأشكر اللاعبين على التزامهم وتنفيذهم للعديد من الأمور المطلوبة داخل الملعب".

وأضاف "ناصر ماهر لم يتواجد في قائمة المباراة اليوم لأنه كان يعاني من إصابة في قدمه وتحامل على نفسه في الفترة الماضية، وعمر جابر كان يعاني من إصابة ولكنه تواجد في لقاء اليوم وشارك في الشوط الثاني".

ورفض المدير الفني للزمالك الحديث عن موقف أحمد حمدي لاعب الفريق خلال المؤتمر الصحفي.

وواصل "أطالب من ينتقد مشاركة أي لاعب بأن يخبرني من هو البديل، ونحن نعمل في ظروف صعبة، في حين أن هناك فرق أخرى لديها قائمة كاملة وتخسر في البطولة ولا أحد يتحدث عنها".

وأكمل "لابد أن نفرق بين مباريات كأس عاصمة مصر والمباريات التي سبقتها، الزمالك حاليا يلعب بدون خط دفاع بالكامل تقريبا، والفريق يستكمل قائمة المباريات بصعوبة بسبب الغيابات".

وأتم "محمود جهاد طلب التغيير في المباراة السابقة، وهذه أول مرة يشارك فيها اللاعب في مباراة كاملة منذ 7 أشهر، في حين أن ناصر منسي كان مصابا قبل السوبر المحلي وهو حاليا في المنافسة مع باقي المهاجمين بالفريق خاصة وأن الزمالك يضم مجموعة مميزة من المهاجمين الكبار".

سجل للزمالك عمرو ناصر وناصر منسي فيما سجل محمد بيومي هدف الحرس.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة. فيما حصد الحرس نقطته الأولى في البطولة بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى.

أحمد عبد الرؤوف الزمالك كأس عاصمة مصر
