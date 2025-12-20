أمم إفريقيا – استبعاد دياو من قائمة السنغال للإصابة

أعلن منتخب السنغال غياب الجناح أساني دياو عن قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع فريقه كومو الإيطالي.

وكان دياو قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة فريقه ضد روما في الدوري، ليخضع لفحوصات طبية أكدت عدم قدرته على اللحاق بالبطولة القارية، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة النهائية.

وعاد اللاعب إلى إيطاليا من أجل استكمال برنامجه العلاجي مع ناديه، في ضربة جديدة لمنتخب السنغال قبل انطلاق المنافسات، خاصة في ظل اعتماد الفريق على إمكانياته الهجومية وسرعته على الأطراف.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لأسود التيرانجا عن البديل الذي سيعوض غياب دياو خلال الفترة المقبلة.

وهاجم سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو منتخب السنغال لضم لاعبه أساني دياو لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب الإسباني عبر سكاي سبورت إيطاليا: "أساني دياو تعرض لإصابة عضلية قبل الانضمام للسنغال استعدادا لبطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "أكون سعيدا عندما ينضم لاعب من فريقي لمنتخب بلاده، لكن طلبت القليل من المنطق لكي لا ينضم للسنغال، اللاعب شارك بالكاد خلال 8 أشهر بسبب الإصابات المتكررة".

وأكمل "ربما كان علي عدم إشراكه ضد روما وأعتذر عن ذلك، لكنه لعب لأنه لن يكون معنا لمدة 5 أشهر ونحن ندفع راتبه، فليسمحوا له على الأقل أن يلعب معنا قليلا".

وأنهى حديثه قائلا: "مدرب السنغال قال لي إذا لم يأت دياو فلن يذهب لكأس العالم، هذا غير عادل لأنه يستغل مخاوف لاعب يبلغ من العمر 20 عاما، هذا ليس عدلا ولا صحيحا".

وتعرض المدرب الإسباني للهجوم من قبل جمهور السنغال بسبب تصريحاته.

وشارك دياو في 7 مباريات خلال الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع.

ولعب دياو بواقع 349 دقيقة في بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.