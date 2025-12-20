انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) إشبيلية
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 22:03
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.
ق 90 الركلة تلغى بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 89 بيلينجهام يحصل على ركلة جزاء أخرى.. الحكم يتجه للفيديو
ق 82 جووووول مبابي يسجل الثاني من ركلة جزاء
ق 72 إدواردو كامافينجا بدلا من أردا جولر
ق 68 طرد ماركاو بالإنذار الثاني
استراحة
ق 38 جووووول جود بيلينجهام يسجل الأول بعد تمريرة من رودريجو
بداية المباراة
