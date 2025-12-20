انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) إشبيلية

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يلعب ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

---

ق 90 الركلة تلغى بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 89 بيلينجهام يحصل على ركلة جزاء أخرى.. الحكم يتجه للفيديو

ق 82 جووووول مبابي يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 72 إدواردو كامافينجا بدلا من أردا جولر

ق 68 طرد ماركاو بالإنذار الثاني

استراحة

ق 38 جووووول جود بيلينجهام يسجل الأول بعد تمريرة من رودريجو

بداية المباراة

الدوري الإسباني
