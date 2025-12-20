ليفربول يواصل انتصارته بالفوز على توتنام المنقوص لاعبين

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

ليفربول

واصل ليفربول تحقيق الانتصارات بالفوز على خصمه توتنام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي ثنائية ليفربول بينما أحرز ريتشارليسون هدف توتنام.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن ليفربول من تحقيق الفوز، إذ انتصر على إنتر في دوري أبطال أوروبا وبرايتون وتوتنام.

أخبار متعلقة:
كورتيس جونز: صلاح أعتذر لزملائه في ليفربول أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 8".. المباريات التي سيغيب عنها صلاح في ليفربول هيندرسون بعد احتفاله على طريقة جوتا: تخيلت ما يمر به لاعبو ليفربول الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون

وطرد تشافي سيمونز لاعب توتنام بشكل مباشر في الدقيقة 33 بعد العودة للفيديو عقب تدخل قوي على مواطنه فيرجيل فان دايك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني طرد كريستيان روميرو بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 29 في المركز الخامس لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 22 في المركز الـ 13.

شوط أول ممل

كان إيقاع الشوط الأول من المباراة بطيئا للغاية ولم تصنع فرص حقيقية على مرمى الفريقين.

في الدقيقة 13 لعب فان دايك رأسية أمسكها فيكاريو بسهولة.

وفي الدقيقة 27 لعب راندال كولو مواني رأسية وتصدى لها أليسون أيضا.

وفي الدقيقة 32 حصل تشافي سيمونز على البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخل على مواطنه فان دايك عقب العودة لتقنية الفيديو.

ودخل إيزاك بين الشوطين بدلا من كونور برادلي.

وافتتح إيزاك النتيجة في الدقيقة 57 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 4 دقائق خرج إيزاك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء التسجيل ودخل جيريمي فريمبونج.

وسدد كولو مواني كرة ارتطمت في العارضة في الدقيقة 64.

وبعد دقيقتين ضاعف إيكيتيكي الفارق من رأسية.

وقلص ريتشارليسون الفارق في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأصيب فريمبونج وتم استبداله بدلا من فيديريكو كييزا في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني طرد كريستيان روميرو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسير ليفربول المباراة حتى تمكن من الحفاظ على النتيجة والحصول على نقاط المباراة.

ليفربول الدوري الإنجليزي توتنام
نرشح لكم
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء الثالث تواليا.. يوفنتوس ينتصر على روما ويقترب من المربع الذهبي كأس فرنسا - باريس سان جيرمان يختتم 2025 بأرقام قياسية ورباعية ضد فونتيني عاد للصدارة بعد ساعتين.. أرسنال يؤمن المركز الأول بالفوز على إيفرتون
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر 30 دقيقة | أمم إفريقيا
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية ساعة | منتخب مصر
الثالث تواليا.. يوفنتوس ينتصر على روما ويقترب من المربع الذهبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519560/ليفربول-يواصل-انتصارته-بالفوز-على-توتنام-المنقوص-لاعبين