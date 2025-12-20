ليفربول يواصل انتصارته بالفوز على توتنام المنقوص لاعبين

واصل ليفربول تحقيق الانتصارات بالفوز على خصمه توتنام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي ثنائية ليفربول بينما أحرز ريتشارليسون هدف توتنام.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن ليفربول من تحقيق الفوز، إذ انتصر على إنتر في دوري أبطال أوروبا وبرايتون وتوتنام.

وطرد تشافي سيمونز لاعب توتنام بشكل مباشر في الدقيقة 33 بعد العودة للفيديو عقب تدخل قوي على مواطنه فيرجيل فان دايك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني طرد كريستيان روميرو بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 29 في المركز الخامس لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 22 في المركز الـ 13.

شوط أول ممل

كان إيقاع الشوط الأول من المباراة بطيئا للغاية ولم تصنع فرص حقيقية على مرمى الفريقين.

في الدقيقة 13 لعب فان دايك رأسية أمسكها فيكاريو بسهولة.

وفي الدقيقة 27 لعب راندال كولو مواني رأسية وتصدى لها أليسون أيضا.

وفي الدقيقة 32 حصل تشافي سيمونز على البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخل على مواطنه فان دايك عقب العودة لتقنية الفيديو.

ودخل إيزاك بين الشوطين بدلا من كونور برادلي.

وافتتح إيزاك النتيجة في الدقيقة 57 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

video:1

GOAL!



Alexander Isak opens the scoring at the Tottenham Hotspur Stadium, but is injured in the process and can’t continue 😩#beINPL #TOTLIV #LFC pic.twitter.com/mEPRpVw2KY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2025

وبعد 4 دقائق خرج إيزاك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء التسجيل ودخل جيريمي فريمبونج.

وسدد كولو مواني كرة ارتطمت في العارضة في الدقيقة 64.

وبعد دقيقتين ضاعف إيكيتيكي الفارق من رأسية.

video:2

وقلص ريتشارليسون الفارق في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

video:3

وأصيب فريمبونج وتم استبداله بدلا من فيديريكو كييزا في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني طرد كريستيان روميرو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسير ليفربول المباراة حتى تمكن من الحفاظ على النتيجة والحصول على نقاط المباراة.