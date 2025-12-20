كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

تتويج سيدات الأهلي بلقب كأس مصر لأول مرة

أجريت قرعة كأس مصر للكرة النسائية لموسم 2025-26 وأسفرت عن مواجهات متوازنة.

وتحددت مباريات الدور التمهيدي وربع النهائي للمسابقة.

وتنتظر 3 فرق في ربع النهائي نتائج 3 مباريات في الدور التمهيدي لإكمال عقد المتأهلين لدور الـ 8.

وتحددت مباراة واحدة في ربع نهائي الكأس بشكل مبكر وستجمع الزمالك مع مسار.

وإليكم مواجهات الدور التمهيدي:

بالم هيلز × المصري

المقاولون العرب × زد

مودرن سبورت × وادي دجلة

وإليكم مواجهات ربع النهائي:

الأهلي × الفائز من مباراة بالم هيلز والمصري

وادي دجلة × الفائز من مباراة المقاولون العرب وزد

البنك الأهلي × الفائز من مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة

الزمالك × مسار

وحققت سيدات الأهلي لقب النسخة الماضية بالفوز على وادي دجلة في النهائي.

