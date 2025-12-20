كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:20
كتب : FilGoal
أجريت قرعة كأس مصر للكرة النسائية لموسم 2025-26 وأسفرت عن مواجهات متوازنة.
وتحددت مباريات الدور التمهيدي وربع النهائي للمسابقة.
وتنتظر 3 فرق في ربع النهائي نتائج 3 مباريات في الدور التمهيدي لإكمال عقد المتأهلين لدور الـ 8.
وتحددت مباراة واحدة في ربع نهائي الكأس بشكل مبكر وستجمع الزمالك مع مسار.
وإليكم مواجهات الدور التمهيدي:
بالم هيلز × المصري
المقاولون العرب × زد
مودرن سبورت × وادي دجلة
وإليكم مواجهات ربع النهائي:
الأهلي × الفائز من مباراة بالم هيلز والمصري
وادي دجلة × الفائز من مباراة المقاولون العرب وزد
البنك الأهلي × الفائز من مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة
الزمالك × مسار
أُقيمت اليوم قرعة بطولة كأس مصر للكرة النسائية، والتي أسفرت عن مواجهات متباينة في الدور التمهيدي، تمهيدًا لانطلاق منافسات دور الثمانية.
مواجهات الدور التمهيدي:
بالم هيلز × المصري
المقاولون العرب × زد
مودرن سبورت × وادي دجلة
مواجهات دور الثمانية:
الأهلي × الفائز من مباراة بالم… pic.twitter.com/tTrXmfAvT5— EFA.eg (@EFA) December 20, 2025
وحققت سيدات الأهلي لقب النسخة الماضية بالفوز على وادي دجلة في النهائي.