كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26

أُقيمت اليوم قرعة بطولة كأس مصر للكرة النسائية، والتي أسفرت عن مواجهات متباينة في الدور التمهيدي، تمهيدًا لانطلاق منافسات دور الثمانية.

مواجهات الدور التمهيدي:

بالم هيلز × المصري

المقاولون العرب × زد

مودرن سبورت × وادي دجلة

مواجهات دور الثمانية:

الأهلي × الفائز من مباراة بالم