تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

أليجري

وقّع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان.

وجرت مشادات بينه وبين ليلي أوريالي مدير فريق نابولي عقب نهاية اللقاء الأخير بين الفريقين في السوبر الإيطالي.

وجاء القرار بعدما تبادل أليجري بعض الكلمات الحادة مع مدير نابولي عقب صافرة النهاية، في موقف أثار جدلًا داخل أروقة الكرة الإيطالية، وهو ما دفع لجنة الانضباط للتدخل وفرض العقوبة عليه.

وتأتي الغرامة كتنبيه لأهمية الحفاظ على الروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

وفاز نابولي على منافسه ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن يواجه نابولي خصمه بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

الفائز من هذه المباراة سيكون قد حقق اللقب الثاني له رفقة فريقه، إذ توج أنطونيو كونتي مدرب نابولي ببطولة الدوري الموسم الماضي، بينما حصل فينشينزو إيطاليانو على كأس إيطاليا الموسم المنقضي.

نابولي ميلان أليجري السوبر الإيطالي
