فوتبول إيطاليا: جيسوس يعرض نفسه على ميلان

يدرس ميلان إمكانية التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن ميلان يدرس الأمر بعد أن عُرضت خدمات اللاعب على النادي من قِبل وكيل أعماله بحثًا عن تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة الروسونيري إلى تعزيز خط الهجوم، خصوصًا بعد غياب سانتياجو خيمينيز لفترة طويلة بسبب الإصابة، وما يزال ميلان يسعى لتأمين بدائل قوية في الهجوم قبل استئناف المنافسات في يناير.

وأجل ميلان فكرة التعاقد مع نيكلاس فولكروج لاعب وست هام بعد الاقتراب من الاتفاق مع ناديه على تفاصيل الصفقة إذ يحتاج ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق إلى التفكير لأخذ القرار الأخير في ضم أحدهما.

ويرى نادي ميلان أن جيسوس يمثل خيارًا مهمًا، خاصة مع عودته للمشاركة بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ومن الممكن أن ينظر ميلان في إمكانية ضمه بنظام الإعارة في ظل تقييم الإدارة لوضعه بدنيًا، بالإضافة إلى خيارات هجومية أخرى يبحثها النادي.

من جانبه، يسعى جيسوس للحصول على وقت لعب أكبر خلال النصف الثاني من الموسم، في محاولة لتعزيز فرصه مع منتخب البرازيل قبيل كأس العالم 2026، وهو ما يزيد من احتمالات تحركه نحو نادي يبحث عن مهاجم جاهز.