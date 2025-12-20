انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (2)-(1) الحرس.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الجولة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية، فيما يخوض الحرس أول مباراة له في النسخة الحالية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

انتهت.. الزمالك يفوز 2-1

ق 90+9: جووول ناصر منسي يسجل برأسية هدفا قاتلا

ق 90+5: ركلة جزاء بعد تعرض بيزيرا للعرقلة من فوزي الحناوي

ق 90+2: العارضة تمنع تسديدة مباغتة من أنس وائل

ق 72: إلغاء ركلة الجزاء

ق 69: ركلة جزاء لبيزيرا بعد تعرضه للدفع من إبراهيم عبد الحكم

ق 67: مشاركة ناصر منسي

ق 63: عمرو ناصر كاد يسجل الثاني لكن الحارس يمنعها بأطراف أصابعه

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: جووول التعااادل للحرس عن طريق محمد بيومي

ق 27: بيزيرا ينفرد ويراوغ المدافع ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن

ق 16: جووول أووول للزمالك.. ركنية بيزيرا ورأسية عمرو ناصر تكتب الهدف الأول للأبيض

بداية اللقاء