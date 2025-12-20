برشلونة وريال مدريد يراقبان موهبة ألكامار

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

كيس سميت - ألكمار

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد ضمن قائمة كبار الأندية الأوروبية التي تتابع موهبة ألكمار الهولندية كيس سميت، صاحب الـ19 عامًا، بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

ويعد سميت من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الهولندية، إذ نجح في فرض نفسه مع الفريق الأول لألكمار رغم صغر سنه، ما جعله محط أنظار عدد من كشافي الأندية الكبرى في أوروبا.

ويتابع برشلونة تطور اللاعب ضمن خطته للاعتماد على العناصر الشابة في بناء الفريق خلال المواسم المقبلة، بينما يراقبه ريال مدريد أيضًا في إطار اهتمامه الدائم برصد أبرز المواهب الصاعدة في القارة.

ويمتد عقد كيس سميت مع ألكمار حتى صيف 2028، وهو ما يمنح ناديه موقفًا قويًا في حال تلقي عروض رسمية، وسط توقعات بزيادة الاهتمام باللاعب خلال الفترة المقبلة حال استمر في تقديم نفس المستويات.

لاعب الوسط خاض 26 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين بواقع 2103 دقيقة لعب.

كيس سميت ألكمار برشلونة ريال مدريد
