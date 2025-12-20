كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش

انتصر الجونة على بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، فيما قلب إنبي تأخره أمام طلائع الجيش لفوز بنتيجة 2-1.

وارتقى إنبي لصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في الصدارة رفقة فاركو.

وتقدم الجيش بهدف الأردني غيث المدادحة في الدقيقة 50.

وقلب عبد الله أقطاي النتيجة لإنبي في الدقائق الأخيرة بهدفين في الدقيقتين 89 و90+2.

وظل الجيش في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

وفي المجموعة الثانية تعرض بيراميدز الذي يشارك بفريق الشباب للخسارة الثانية بالسقوط بنتيجة 2-0 أمام الجونة في استاد خالد بشارة.

وسجل محمد النحاس الهدف الأول لإنبي في الشوط الأول.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل لاعبو بيراميدز هدفا من ركلة ركنية بعدما دخل أمسك الحارس بالكرة داخل المرمى.

الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو ما يقارب 7 دقائق وحسم قراره بعدم احتساب الهدف.

بعد العودة لتقنية الـ VAR.. الحكم يلغي هدف التعادل لـ بيراميدز في شباك الجونة ✋ pic.twitter.com/6hkJWWInpz — ON Sport (@ONTimeSports) December 20, 2025

وفي بداية الشوط الثاني استغل علي الزاهدي خطأ حارس ودفاع بيراميدز وسجل الهدف الثاني.

فوز رفع رصيد الجونة لـ 6 نقاط بالتساوي مع بتروجت في صدارة المجموعة الثانية، فيما يتذيل بيراميدز الترتيب بدون رصيد.