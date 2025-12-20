كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

إنبي

انتصر الجونة على بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، فيما قلب إنبي تأخره أمام طلائع الجيش لفوز بنتيجة 2-1.

وارتقى إنبي لصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في الصدارة رفقة فاركو.

وتقدم الجيش بهدف الأردني غيث المدادحة في الدقيقة 50.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر – بتروجت يتصدر بانتصار على الإسماعيلي.. وفاركو يعود بـ 3 نقاط من المحلة كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود كأس عاصمة مصر - التعادل الأول في المجموعة.. البنك ومودرن يتقاسمان النقاط

وقلب عبد الله أقطاي النتيجة لإنبي في الدقائق الأخيرة بهدفين في الدقيقتين 89 و90+2.

وظل الجيش في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

وفي المجموعة الثانية تعرض بيراميدز الذي يشارك بفريق الشباب للخسارة الثانية بالسقوط بنتيجة 2-0 أمام الجونة في استاد خالد بشارة.

وسجل محمد النحاس الهدف الأول لإنبي في الشوط الأول.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل لاعبو بيراميدز هدفا من ركلة ركنية بعدما دخل أمسك الحارس بالكرة داخل المرمى.

الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو ما يقارب 7 دقائق وحسم قراره بعدم احتساب الهدف.

وفي بداية الشوط الثاني استغل علي الزاهدي خطأ حارس ودفاع بيراميدز وسجل الهدف الثاني.

فوز رفع رصيد الجونة لـ 6 نقاط بالتساوي مع بتروجت في صدارة المجموعة الثانية، فيما يتذيل بيراميدز الترتيب بدون رصيد.

إنبي الجونة طلائع الجيش بيراميدز كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - منسي في +99 يخطف فوز قاتلا لـ الزمالك ضد الحرس انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (2)-(1) الحرس.. فوز قاتل تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود أبو ريدة: إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية.. والأولوية للمنتخبات دوري القسم الثالث - بعد التأخر بـ 5 أهداف.. دمياط ينسحب أمام القابوطي مواعيد مباريات السبت 20 ديسمبر - أرسنال وليفربول وريال مدريد.. والزمالك يواجه حرس الحدود مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا
أخر الأخبار
نونو سانتو: علينا مواجهة أن وست هام في مراكز الهبوط 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توماس فرانك: فخور بلاعبي توتنام.. ولا أتفق مع الطردين 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – استبعاد دياو من قائمة السنغال للإصابة 23 دقيقة | أمم إفريقيا
سلوت: ننتظر الفحص الطبي لمعرفة إصابة إيزاك.. وهذا سبب التوتر ضد توتنام 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - منسي في +99 يخطف فوز قاتلا لـ الزمالك ضد الحرس 55 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) إشبيلية.. جوووول أول ساعة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0)-(1) أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يواصل انتصارته بالفوز على توتنام المنقوص لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519548/كأس-عاصمة-مصر-الجونة-ينتصر-على-بيراميدز-بثنائية-وإنبي-يقلب-تأخره-لفوز-على-طلائع-الجيش