انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(2) ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد ليفربول في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة.

انتهت

ق 90+4: طرد كريستيان روميرو.

ق 83: جوووووووووول ريتشارليسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 66: جووووووووووول هوجو إيكيتيكي من رأسية.

ق 64: تسديدة من كولو مواني ترتطم في العارضة.

ق 60: أصيب إيزاك في لحظة تسجيل الهدف مما أجبره على الخروج ودخول جيريمي فريمبونج.

ق 57: جوووووووول ألكسندر إيزاك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 32: تشافي سيمونز يحصل على البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخل على مواطنه فان دايك عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 27: رأسية من راندال كولو مواني لكن أمسكها أليسون بسهولة.

ق 13: رأسية من فيرجيل فان دايك يمسكها فيكاريو بسهولة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل