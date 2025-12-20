انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(2) ليفربول

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - ليفربول - توتنام

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة.

انتهت

ق 90+4: طرد كريستيان روميرو.

ق 83: جوووووووووول ريتشارليسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 66: جووووووووووول هوجو إيكيتيكي من رأسية.

ق 64: تسديدة من كولو مواني ترتطم في العارضة.

ق 60: أصيب إيزاك في لحظة تسجيل الهدف مما أجبره على الخروج ودخول جيريمي فريمبونج.

ق 57: جوووووووول ألكسندر إيزاك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 32: تشافي سيمونز يحصل على البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخل على مواطنه فان دايك عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 27: رأسية من راندال كولو مواني لكن أمسكها أليسون بسهولة.

ق 13: رأسية من فيرجيل فان دايك يمسكها فيكاريو بسهولة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
