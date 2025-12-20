تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه حرس الحدود.

ويواجه الزمالك خصمه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

ويستمر الفلسطيني آدم كايد في المشاركة كوسط ملعب على غرار المباراة الماضية ضد كهرباء الإسماعيلية.

ويقود عمرو ناصر الهجوم للمباراة الثانية تواليا حتى بعد عودة عدي الدباغ من المشاركة مع فلسطين في كأس العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: مهدي سليمان

الدفاع: بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"

الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – جوان بيزيرا

وجاءت مقاعد البدلاء كالتالي:

محمد عواد – عمر جابر – محمد إبراهيم – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صفوت – محمد حمد – ناصر منسي – عدي الدباغ

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحة.

بينما يتصدر المصري المجموعة برصيد 4 نقاط وخلفه زد الوصيف بـ 3 نقاط.

ويأتي حرس الحدود في المركز السادس بدون رصيد من النقاط بالتساوي مع سموحة المتذيل.