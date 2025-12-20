بسبب الحالة الاقتصادية.. تقرير: برشلونة يعتمد كليا على عودة أراوخو

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

قرر نادي برشلونة عدم التعاقد مع مدافع جديد ويعتمد كليا على عودة مدافعه رونالد أراوخو بعد الحالة السيئة التي يعاني منها وابتعاده عن الملاعب بناء على طلبه.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الكتالوني يعتمد كليا على عودة أراوخو بشكل كامل، ما قد يقلل من الحاجة للتعاقد مع مدافع جديد خلال سوق الانتقالات، خاصة في ظل القيود المالية التي يواجهها النادي.

وترى إدارة برشلونة أن استعادة أراوخو لمستواه ستمنح الفريق استقرارًا دفاعيًا، وتفتح المجال لتوجيه الموارد نحو تدعيم مراكز أخرى داخل التشكيل.

ورغم متابعة النادي لعدة أسماء في مركز قلب الدفاع، فإن حسم أي خطوة جديدة يبقى مرتبطًا بتطور حالة أراوخو ومدى جاهزيته للعودة والمشاركة بانتظام.

ومن المنتظر أن تتضح الرؤية بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب اتخاذ القرار النهائي بشأن تحركات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات.