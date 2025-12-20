برشلونة يعلن غياب بيدري ضد فياريال كإجراء احترازي

أعلن نادي برشلونة غياب لاعبه بيدري عن مباراة فياريال كإجراء احترازي.

ويلعب برشلونة ضد فياريال غدا الأحد ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وأشار برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “X”إلى أن استبعاد بيدري من مباراة فياريال كإجراء احترازي بسبب آلام عضلية.

وذكر النادي الكتاللوني أن من المتوقع أن يكون اللاعب جاهزا ضد إسبانيول.

وكان هانز فليك المدير الفني للفريق قد قال خلال المؤتمر الصحفي: " بيدري لن يكون متاحا في مباراة فياريال، مشاركته ستكون مخاطرة كبيرة، وقد يغيب لشهرين في حال تفاقمت الإصابة".

وأوضح المدرب الألماني "بيدري قد يكون حاضرا ضد إسبانيول يوم 3 يناير، أو في كأس السوبر".

وتعرض بيدري للإصابة في العضلة الخليفة للفخذ اليسرى ويحتاج للعلاج لعدة أسابيع.

بيدري لعب أكثر من 1000 دقيقة هذا الموسم، وشارك أساسيا في 13 مباراة، ما يجعل إصابته أزمة إضافية في ظل تعدد الغيابات في صفوف برشلونة.

