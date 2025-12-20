برشلونة يعلن غياب بيدري ضد فياريال كإجراء احترازي

أعلن نادي برشلونة غياب لاعبه بيدري عن مباراة فياريال كإجراء احترازي.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد فياريال غدا الأحد ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وأشار برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “X”إلى أن استبعاد بيدري من مباراة فياريال كإجراء احترازي بسبب آلام عضلية.

وذكر النادي الكتاللوني أن من المتوقع أن يكون اللاعب جاهزا ضد إسبانيول.

First-team player Pedro González, Pedri, will miss the match against Villarreal CF as a precaution due to mild muscle discomfort. The player is expected to be available for the next match against RCD Espanyol. pic.twitter.com/avrZyRR5As — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2025

وكان هانز فليك المدير الفني للفريق قد قال خلال المؤتمر الصحفي: " بيدري لن يكون متاحا في مباراة فياريال، مشاركته ستكون مخاطرة كبيرة، وقد يغيب لشهرين في حال تفاقمت الإصابة".

وأوضح المدرب الألماني "بيدري قد يكون حاضرا ضد إسبانيول يوم 3 يناير، أو في كأس السوبر".

وتعرض بيدري للإصابة في العضلة الخليفة للفخذ اليسرى ويحتاج للعلاج لعدة أسابيع.

بيدري لعب أكثر من 1000 دقيقة هذا الموسم، وشارك أساسيا في 13 مباراة، ما يجعل إصابته أزمة إضافية في ظل تعدد الغيابات في صفوف برشلونة.