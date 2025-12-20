التشكيل – سوبوسلاي جناح أيمن ليفربول.. وكولو مواني يقود هجوم توتنام

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي أمام منافسه توتنام.

وتقام المباراة بعد قليل في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشغل دومينيك سوبوسلاي مركز الجناح الأيمن والذي كان يلعب فيه محمد صلاح.

وعلى الجانب الآخر يقود راندال كولو مواني هجوم توتنام.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

الوسط: ألكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان جرافنبرخ

الهجوم: فلوريان فيرتز – هوجو إيكيتيكي – دومينيك سوبوسلاي

بينما أتى تشكيل توتنام على النحو التالي:

الحارس: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – دجيد سبينس

الوسط: أرتشي جراي – رودريجو بنتانكور

أمامهما: محمد قدوس – لوكاس برجفال – تشافي سيمونز

الهجوم: راندال كولو مواني

