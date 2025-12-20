أبو ريدة: إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية.. والأولوية للمنتخبات

أوضح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري أن استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية حتى عام 2038، تضمنت أهدافا واضحة ومحددة، تستند إلى رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الكروية على المستويين القاري والدولي.

وقال أبو ريدة في تصريحات لموقع اتحاد الكرة: "تأخر الإعلان عن الإستراتيجية جاء انتظارا للإعلان الرسمي والمنظّم من كاف بشأن النظام الجديد للبطولات، والذي كان محل دراسة ومتابعة دقيقة، بحكم عضويتي في كاف وفيفا، وذلك بما يضمن التكامل والمواءمة بين الإستراتيجية الوطنية والنظام المحلي من جهة، والنظام الدولي من جهة أخرى".

وأشار "سيتم إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية، مع إعطاء الأولوية لإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وفق أسس فنية وتنظيمية حديثة".

وشدد "الخطة الجديدة تمثل ثمرة جهد جماعي، تشارك فيه أجهزة الدولة المختلفة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير كرة القدم المصرية وتحقيق طموحاتها القارية والدولية".

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق عن رؤية 2038

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية، دعمًا للفريق في مهمته القارية، وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

ويتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية، على دعمها ومساندتها المستمرة للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، مع التطلع إلى استمراره خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير إيجابي على أداء اللاعبين والجهاز الفني.

كما يشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عام 2026، يمثل بداية حقيقية لمرحلة تطوير شاملة لكرة القدم المصرية، من خلال المشروع القومي لكرة القدم «رؤية 2038»، والذي يتضمن تطوير المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية، ومسابقات الناشئين، واكتشاف المواهب، عبر مركز المنتخبات الوطنية الرئيسي، ومراكز المنتخبات الفرعية الموزعة على قطاعات الجمهورية السبعة، والوحدات التابعة لكل مركز فرعي.

بما يضمن امتداد المشروع إلى كل قرية ونجع ومنطقة شعبية في مصر، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ليستفيد منه جميع أبناء الشعب المصري دون تفرقة.

نستعين بالله عز وجل، ثم بقدرات الدولة المصرية، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وكل مؤسسات الدولة، من خلال استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء باللعبة، وتحقيق تطلعات الجماهير، وبداية مرحلة لا صوت فيها يعلو على صوت المنتخبات الوطنية، التى تمثل مصر.

ويجدد الاتحاد المصري لكرة القدم، التزامه الكامل بالعمل من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية، معتمدًا على دعم الجماهير وثقتهم، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة".

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في تمام العاشرة من مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.