عودة بعد 20 عاما.. بورتو يعلن ضم تياجو سيلفا

أعلن نادي بورتو التعاقد مع تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي السابق في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي البرتغالي إلى أن تعاقد اللاعب البالغ من العمر 41 عاما يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وعاد تياجو سيلفا إلى بورتو مرة أخرى بعد 20 عاما، إذ انضم لدراجاو قادما من يوفينتود البرازيلي مقابل 2.5 مليون يورو في شتاء 2005.

ورحل تياجو سيلفا عن بورتو بعد 6 أشهر إلى دينامو موسكو الروسي مقابل 3.5 مليون يورو.

وكان فلومينينسي قد أعلن في وقت سابق فسخ عقده مع تياجو سيلفا.

وكان تعاقد سيلفا مع فريقه ينتهي في ديسمبر 2026.

وخاض سيلفا 212 مباراة بقميص الفريق وسجل 19 هدفا وتوج بلقب كأس البرازيل في 2007.

وفي الفترة الثانية ساهم سليفا فريقه في موسم 2024 في البقاء في الدوري البرازيلي ثم الوصول للمربع الذهبي من كأس العالم للأندية 2025، كما أنهى خامسا في موسم 2025 من الدوري البرازيلي.

ورحل تياجو سيلفا البالغ من العمر 41 عاما عن تشيلسي في يونيو 2024 وانضم إلى فلومينينسي البرازيلي بعد مسيرة طويلة في أوروبا مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

قلب الدفاع المخضرم توج بـ 24 لقبا مختلفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق مع تشيلسي 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي وسبق أن فاز مع فلومينينسي بلقب كأس البرازيل في 2007.

ومع منتخب البرازيل توج بلقبي كأس القارات 2013 وكوبا أمريكا 2019 خلال 113 مباراة خاضها مع السامبا.