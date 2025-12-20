قائمة ريال مدريد - عودة كامافينجا وألابا.. وغياب كاريراس في مواجهة إشبيلية

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد إشبيلية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة الثلاثي دافيد ألابا وفيرلان ميندي وإدواردو كامافينجا، بينما يغيب ألفارو كاريراس وإندريك بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري.

الدفاع: دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن - دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - سيستيرو - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

