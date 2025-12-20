فليك: بيدري سيغيب أمام فياريال.. ولا أصدق ما حدث مع رافينيا

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن موقف بيدري لاعب الفريق في مواجهة فياريال.

ويلعب برشلونة ضد فياريال غدا الأحد ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "بيدري لن يكون متاحا في مباراة فياريال، مشاركته ستكون مخاطرة كبيرة، وقد يغيب لشهرين في حال تفاقمت الإصابة".

وأوضح المدرب الألماني "بيدري قد يكون حاضرا ضد إسبانيول يوم 3 يناير، أو في كأس السوبر".

وتعرض بيدري للإصابة في العضلة الخليفة للفخذ اليسرى ويحتاج للعلاج لعدة أسابيع.

بيدري لعب أكثر من 1000 دقيقة هذا الموسم، وشارك أساسيا في 13 مباراة، ما يجعل إصابته أزمة إضافية في ظل تعدد الغيابات في صفوف برشلونة.

وعن رافينيا قال: "غياب رافينيا عن التشكيل الأفضل في العالم مزحة. عدم وجوده أمر لا يصدق بعدما كان تأثيره مذهلا".

وأضاف "رافينيا كان هداف دوري الأبطال والأهم من ذلك تأثيره على الفريق. لا أستطيع تصديق أنه غير موجود. كان يستحق ذلك بعد الموسم الرائع الذي قدمه".

وكشف المدرب الألماني "ليفاندوفسكي جاهز للعب. هو في حالة جيدة جدًا. لن نغامر في كأس ملك إسبانيا. بإمكانه المشاركة، وهذه أخبار جيدة".

وشدد "نعلم مدى صعوبة اللعب ضد فياريال. بالنسبة لهم، إنها مباراة الموسم لإظهار كل ما لديهم".

وأتم "نلعب ضد فريق رائع يتمتع بالكثير من الجودة واللاعبين الموهوبين. أحب مشاهدة أسلوب لعبهم. مدربهم رائع وهم يقدمون أداء مميزا".

ويحتل برشلونة صدارة تريتب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

فيما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ولكنه لعب مباراتين أقل.