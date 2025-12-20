أمم إفريقيا - قائد جزر القمر: سنواجه المغرب بلا عقد.. ونريد ترك بصمة في البطولة

يؤمن يوسف مشنغاما قائد جزر القمر بقدرات فريقه على الظهور بشكل جيد خلال منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويفتتح منتخب جزر القمر مشواره بمواجهة صعبة ضد المغرب مستضيف البطولة.

وفي مؤتمر صحفي قال يوسف مشنغاما قائد جزر القمر: "هدفنا لا يقتصر على المشاركة فقط في كأس إفريقيا، بل نريد ترك بصمة واضحة في البطولة".

وأضاف "سنلعب المباراة الافتتاحية ضد المغرب بإيمانكبير بقدرات المجموعة على الظهور بصورة مشرفة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب".

وتابع "نحترم المنتخب المغربي كثيرا، لكنه احترام لا يعني الخوف. سندخل المباراة بلا عقد ونؤمن بقدرتنا على تقديم مباراة كبيرة".

وأتم "البطولات لا تُحسم بالأسماء ولكن بما يقدمه كل فريق داخل الملعب. أعدكم بالقتال حتى الدقيقة الأخيرة لتشريف جزر القمر".

ويلعب منتخب جزر القمر ضمن المجموعة الأولى التي تضم: المغرب - مالي - زامبيا.

