أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: أتمنى مشاركة حكيمي ضدنا.. والجماهير لن تسجل الأهداف

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

ستيفانو كوزين مدرب جزر القمر

جزر القمر ستيفانو كوزين كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب
نرشح لكم
الأفضلية التاريخية مع أصحاب الأرض في افتتاح أمم إفريقيا.. والمغرب يستعد لكسر عقدة 1988 أمم إفريقيا - قائد جزر القمر: سنواجه المغرب بلا عقد.. ونريد ترك بصمة في البطولة أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: أمامنا فرصة العمر للفوز بالبطولة.. وقرار مشاركتي بيد الركراكي أمم إفريقيا - نجم جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: سنقدم أداء جيد في البطولة.. ومصر ستتصدر المجموعة أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: حكيمي ضحى من أجل المغرب.. ولا أشعر بالضغط أمم إفريقيا - هل كان رحيل أليو سيسيه عن السنغال صحيحا؟ نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: علينا احترام بطولة إفريقيا.. والجيل الحالي لا يملك الشخصية نجم الكاميرون لـ في الجول: اللاعبون ليسوا سياسيين.. وهكذا يمكننا الفوز بكأس الأمم
أخر الأخبار
الأفضلية التاريخية مع أصحاب الأرض في افتتاح أمم إفريقيا.. والمغرب يستعد لكسر عقدة 1988 25 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - قائد جزر القمر: سنواجه المغرب بلا عقد.. ونريد ترك بصمة في البطولة 37 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: أتمنى مشاركة حكيمي ضدنا.. والجماهير لن تسجل الأهداف 46 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: أمامنا فرصة العمر للفوز بالبطولة.. وقرار مشاركتي بيد الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(1) تشيلسي.. جوووول تقليص الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - نجم جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: سنقدم أداء جيد في البطولة.. ومصر ستتصدر المجموعة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: حكيمي ضحى من أجل المغرب.. ولا أشعر بالضغط 2 ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم.. وجواو بيدرو أساسي ضد نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519524/أمم-إفريقيا-مدرب-جزر-القمر-أتمنى-مشاركة-حكيمي-ضدنا-والجماهير-لن-تسجل-الأهداف