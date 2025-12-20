أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: أمامنا فرصة العمر للفوز بالبطولة.. وقرار مشاركتي بيد الركراكي

يرى أشرف حكيمي قائد المغرب أن منتخب بلاده أمام فرصة ذهبية للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا.

وانضم حكيمي لقائمة منتخب المغرب في كأس إفريقيا رغم الشكوك بسبب تعرضه لإصاتبة قوية في مواجهة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ.

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي: "أنا جاهز للمشاركة مع المنتخب المغربي، وكما قال المدرب (وليد الركراكي) القرار النهائي لدى الجهاز الفني. القرار ليس بيدي".

وأضاف "نحن نقدر جيدا حجم المسؤولية التي نتحملها، علينا أن نكون جاهزين في هذه البطولة، ومنذ خروجنا من النسخة الماضة ونحن نعرف كيف نتحكم في انفعالاتنا ونستعد لهذا الحدث منذ وقت طويل".

وتابع "أخوض بطولة إفريقيا للمرة الرابعة، لكن هذه النسخة مختلفة لأنها تقام في بلدنا، وأعتبرها نسخة ذات طابع خاص تمنحنا حافزا إضافيا للقتال في الملعب والدفاع عن ألوان بلدي".

وشدد "بصفتي قائدا للفريق فدوري لن يتغير سواء شاركت أو لم أشارك، أتحدث كثيرا مع اللاعبين ليعرف الجميع حجم مسؤوليتنا. لاعبو الخبرة دائما مطالبون بتحفيز باقي المجموعة، لأن أمامنا فرصة العمر للفوز بكأس إفريقيا على أرضنا ووسط جماهيرنا".

🟥#آخر_تصريح | أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي قبل مواجهة جزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا - المغرب 2025 pic.twitter.com/RxTX8X49VC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2025

وكشف "كنت مترددا بعد الإصابة التي تعرضت لها، لكني رفضت أن أفوت فرصة لعب البطولة في بلدي سواء شاركت أو لم أشارك، لقد قمت بكل ما أستطيع وأشعر أنني الآن في حالة أفضل".

وأتم "أنا لا أنظر إلى الأمور من الناحية الفردية، إذا لم أشرك أو شاركت لمدة دقيقة الأهم هو أن يخوض المغرب المباراة النهائية ويفوز بالبطولة".

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات: مالي - جزر القمر - زامبيا.

