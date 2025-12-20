أمم إفريقيا - نجم جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: سنقدم أداء جيد في البطولة.. ومصر ستتصدر المجموعة

يرى نيل توفي أسطورة جنوب إفريقيا أن منتخب بلاده سيقدم أداء جيد خلال كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب بداية من غدا الأحد.

توفي كان قائد منتخب جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا 1996 وعمل كمدير فني للاتحاد الجنوب إفريقي حتى 2024.

وقال توفي لـ FilGoal.com: "المغرب حقق ألقابا كثيرة مؤخرا في كرة القدم، ويمتلك بنية تحتية رائعة وسينظم كأس العالم 2030 للمرة الثانية في إفريقيا، أعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة للغاية ولن تحدث مشاكل".

وتابع "أعتقد أن جنوب إفريقيا ستقدم أداءً جيدا بعدما قدمت نتائج رائعة في تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم، هم فريق تنافسي وحققوا المركز الثالث في البطولة الماضية ويبحثون عن تحقيق نتيجة أفضل في 2025، وعليهم أن يتأهلوا أولا من مرحلة المجموعات للنظر لما سيحدث لاحقا".

وشدد "مجموعة جنوب إفريقيا صعبة للغاية، نعرف زيمبابوي وأنجولا جيدا لأننا جيران، والمباراة ضد أنجولا مهمة للغاية، لأنك إذا بدأت جيدا في البطولة سيمنحك ذلك فرصة لتدوير قائمة الفريق لاحقا، وأعتقد أن منتخب مصر سيتصدر ترتيب المجموعة".

وأضاف "نيجيريا دائما تعد من المرشحين للقب، وكذلك مصر والمغرب الذين يعدون منافسين شرسين، السنغال والكاميرون لديهم حظوظهم لكن بشكل أقل".

وأتم "لدي ذكريات رائعة عندما حققنا لقب أمم إفريقيا 1996 وهو لقبنا الوحيد ولا يمكن محوها، وأن تحمل اللقب من نيلسون مانديلا، وآمل أن يعيد الجيل الحالي كتابة التاريخ".

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة مع مصر وأنجولا وزيمبابوي.

