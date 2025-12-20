أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: حكيمي ضحى من أجل المغرب.. ولا أشعر بالضغط

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

شدد وليد الركراكي مدرب المغرب على جاهزية منتخب بلاده لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق كأس إفريقيا غدا الأحد بمواجهة المغرب مستضيف البطولة أمام جزر القمر.

وقال وليد الركراكي في مؤتمر صحفي: "في السابق كنا نحصل على وقت كاف يصل إلى 15 يوما للتحضير للبطولة، واليوم ونحن ننظم البطولة حصلنا على أسبوع واحد فقط للتحضير، لكن هذا الأمر يعاني منه الجميع وعلينا ألا نبحث عن الأعذار".

وأضاف "إصابة أشرف حكيمي لم تكن سهلة، لكنه ضحى بنفسه من أجل بلاده، وهو مثال يحتذى به. مشاركته أمام جزر القمر من عدمها قراري، وسأتخذه في الوقت المناسب".

وشدد "نحن نعمل منذ عامين من أجل خوض هذه النسخة من كأس إفريقيا ونتمنى أن نهدي لقبها للشعب المغربي".

وتابع "الضغط بسبب الفوز بكأس العرب ونجاحات الفئات السنية؟ أبدا، لقد غيرنا العقلية، والثقة بدأت منذ كأس العالم 2022. في السابق كنا نشارك فقط من أجل رؤية عملنا، أما اليوم فلدينا عقلية المنتصرين".

Image

وواصل "بالطبع نحن المرشح الأبرز للفوز باللقب، لكن في المقابل، نحن المنتخب الذي يتحمل أكبر قدر من المسؤولية للفوز بالبطولة".

وشدد الركراكي "الجميع ينتظرنا، والضغط الموجود هو ضغط إيجابي. أي نتيجة غير الفوز بالبطولة تعني أننا فشلنا".

وأوضح "كان لدي مشاكل مع أندية أوروبية بسبب 5 لاعبين، حاولنا الوصول إلى الحلول وأشكر فنربخشة وريال بيتيس لأنهما تركا لنا الزلزولي وأمرابط بوقت كاف وهذا الأمر طبيعي وكل طرف يبحث عن مصلحته".

وأجاب "لعبنا ضد الكثير من الفرق التي تدافع بشكل جيد، أعلم أن منتخب جزر القمر سيحاول مفاجأتنا، لكننا نعلم ما علينا القيام به، والأمور كانت تسير بشكل جيد طوال فترة استعدادنا في البطولة خاصة من الناحية الهجومية".

وأتم مدرب المغرب تصريحاته "لدي أصدقاء في جزر القمر وأعلم أنهم سقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز".

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات: مالي - جزر القمر - زامبيا.

