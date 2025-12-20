نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: علينا احترام بطولة إفريقيا.. والجيل الحالي لا يملك الشخصية

شدد جاربا لاوال نجم نيجيريا السابق على أهمية بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وقال جاربا لاوال نجم نيجيريا السابق لـ FilGoal.com: "شاركت في أمم إفريقيا 4 مرات بين 2000 و2006. إنها أكبر بطولة في القارة ويجب علينا احترامها".

وأضاف "لم أكن محظوظا في التتويج باللقب، لكني حصدت الميدالية الفضية والبرونزية".

وشدد "من المهم أن ينضم اللاعبين لمنتخبات بلادهم عندما يتم استدعائهم للمشاركة في أمم إفريقيا، لأن غياب النجوم يؤثر على البطولة بالسلب".

وأتم "في نيجيريا نشعر بالإحباط لعدم التأهل إلى كأس العالم 2026، ونشعر بأن اللاعبين ليس لديهم الشخصية والروح للفوز بكأس إفريقيا رغم أنهم جيل مميز وعليهم أن يقاتلوا من أجل بلدهم".

وودع منتخب نيجيريا تصفيات كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام الكونغو في الملحق الإفريقي المؤهل للمحلق العالمي.

ويلعب منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخبات: تونس - أوغندا - تنزانيا.

احتفظ بجدول مباريات بطولة أمم إفريقيا بالكامل