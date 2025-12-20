مواعيد مباريات السبت 20 ديسمبر - أرسنال وليفربول وريال مدريد.. والزمالك يواجه حرس الحدود

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات السبت 20 ديسمبر 2025.

ويلعب أرسنال ضد إيفرتون في ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

فيما يواجه ليفربول نظيره توتنام في قمة الجولة ذاتها.

ويلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، وتشيسلي أمام نيوكاسل.

ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد أمام إشبييلبة.

بينما يواجه يوفنتوس نظيره روما في قمة مرتقبة بالدوري الإيطالي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس عاصمة مصر

الزمالك × حرس الحدود.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

الجونة × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

سموحة × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × نيوكاسل.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × وست هام.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

ليفربول × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

إيفرتون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × روما.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على أبو ظبي الرياضية.