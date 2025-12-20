مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 00:16

كتب : محمد عبد العظيم

ستيوارت باكستر

شدد ستيوارت باكستر المدير الفني السابق لمنتخب جنوب إفريقيا على أن مصر منافس صعب دائما في بطولة كأس أمم أمم إفريقيا.

وكان باكستر مدرب جنوب إفريقيا عندما أقصى منتخب مصر في نسخة 2019.

وقال باكستر لـ FilGoal.com: "أعتقد أن الفوارق ستكون ضئيلة بين المنتخبات الكبيرة والصغيرة في أمم إفريقيا 2025، وهذه البطولة ستكون مليئة بالمفاجآت، وستكون المباريات صعبة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا 660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي لـ في الجول: مرموش وصلاح استثنائيان.. ولا نحترم البطولة بتلك الحالة أمم إفريقيا - استبعاد هالر من قائمة كوت ديفوار بسبب الإصابة

وأضاف "إقامة البطولة في المغرب أمر رائع خاصة إنها تمر بفترة مميزة كرويا، وسيحاول لاعبو المغرب حصد اللقب من أجل جماهيرهم".

وتابع "أعتقد أن منتخب جنوب إفريقيا سيحاول مواصلة نتائجه الإيجابية، الكرة تتطور في جنوب إفريقيا عن طريق نادي كبير مثل صنداونز والآن هناك أيضا أورلاندو بايرتس".

وأكمل "هوجو بروس المدير الفني يعرف كيفية إيجاد التوازن وهو ما ظهر في البطولة الماضية، وأتوقع أن يواصل ذلك في البطولة المقبلة".

وشدد "المنتخب الجنوب إفريقي سيكون مضغوطا أكثر في تلك البطولة بعد النتائج التي حققها في النسخة الماضية، وأتوقع أنهم سيكونون من المنتخبات الكبيرة في 2025".

واستمر "منتخب مصر دائما منافس صعب، سيحتاج لاعبو جنوب إفريقيا تقديم أفضل أداء ممكن إذا أرادوا الفوز على مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراتا أنجولا وزيمبابوي لن تكونا سهلة على الإطلاق، أنجولا منتخب طموح ومواجهة زيمبابوي بمثابة دربي نظرا لقرب البلدين جغرافيَا".

ستيوارت باكستر جنوب إفريقيا مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات قائمة الزمالك – عودة رباعي الفريق لمواجهة حرس الحدود كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا مدرب دمياط السابق لـ في الجول: اتهموني بتحريض اللاعبين على الرحيل فأقالوني بعد أكثر من عام.. الشامي يسجل لأول مرة عقب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن ساعة | الكرة المصرية
حارس الكاميرون لـ في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة 2 ساعة | كرة سلة
المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519514/مدرب-جنوب-إفريقيا-السابق-لـ-في-الجول-مصر-منافس-صعب-دائما-وبروس-متوازن