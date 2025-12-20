مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن

شدد ستيوارت باكستر المدير الفني السابق لمنتخب جنوب إفريقيا على أن مصر منافس صعب دائما في بطولة كأس أمم أمم إفريقيا.

وكان باكستر مدرب جنوب إفريقيا عندما أقصى منتخب مصر في نسخة 2019.

وقال باكستر لـ FilGoal.com: "أعتقد أن الفوارق ستكون ضئيلة بين المنتخبات الكبيرة والصغيرة في أمم إفريقيا 2025، وهذه البطولة ستكون مليئة بالمفاجآت، وستكون المباريات صعبة".

وأضاف "إقامة البطولة في المغرب أمر رائع خاصة إنها تمر بفترة مميزة كرويا، وسيحاول لاعبو المغرب حصد اللقب من أجل جماهيرهم".

وتابع "أعتقد أن منتخب جنوب إفريقيا سيحاول مواصلة نتائجه الإيجابية، الكرة تتطور في جنوب إفريقيا عن طريق نادي كبير مثل صنداونز والآن هناك أيضا أورلاندو بايرتس".

وأكمل "هوجو بروس المدير الفني يعرف كيفية إيجاد التوازن وهو ما ظهر في البطولة الماضية، وأتوقع أن يواصل ذلك في البطولة المقبلة".

وشدد "المنتخب الجنوب إفريقي سيكون مضغوطا أكثر في تلك البطولة بعد النتائج التي حققها في النسخة الماضية، وأتوقع أنهم سيكونون من المنتخبات الكبيرة في 2025".

واستمر "منتخب مصر دائما منافس صعب، سيحتاج لاعبو جنوب إفريقيا تقديم أفضل أداء ممكن إذا أرادوا الفوز على مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراتا أنجولا وزيمبابوي لن تكونا سهلة على الإطلاق، أنجولا منتخب طموح ومواجهة زيمبابوي بمثابة دربي نظرا لقرب البلدين جغرافيَا".