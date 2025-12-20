حارس الكاميرون لـ في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا

أبدى فينسنت أونجاندزي حارس مرمي الكاميرون السابق تخوفه من تغيير المدير الفني قبل بطولة كأس أمم إفريقيا مباشرة.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو إقالة مارك برايس وتعيين ديفيد باجو.

وقال أونجاندزي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "من الواضح أن الفريق سيتأثر بتغيير المدرب. كما تعلمون، لا يجب تغيير المدرب قبل بطولة كهذه".

وأضاف "رأينا الأمر نفسه في كأس العالم للسيدات (تحت 17 عاما) في المغرب. أقيل المدرب قبل البطولة بيوم ورأيتم ما حدث. لدي شعور بأن السيناريو نفسه سيتكرر".

وأوضح "من الواضح أن الفريق مختلف تمامًا، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد أو لخوض مباريات كافية.هذه نقطة صعبة للغاية بالنسبة للكاميرون".

واحتل المنتخب الكاميروني للسيدات تحت 17 عاما المركز الأخير في مجموعته بلا نقاط، خلف كوريا الشمالية والمكسيك وهولندا.

وعن كأس الأمم الحالية في المغرب قال: "أعتقد أن البطولة ستكون ناجحة، خاصةً أنها تُنظم في المغرب. هناك سجل حافل في تنظيم البطولات، وأعتقد أننا رأينا ذلك مؤخرًا مع كأس العالم للسيدات".

وأكمل "أعتقد أن أي فريق مؤهل ومتحمس سيبذل قصارى جهده لجعلها حدثًا رائعًا".

وعن المرشح للفوز بالبطولة قال: "أفكر في المغرب، لأن المغرب يمتلك فريقًا جيدًا جدًا منذ فترة. ما زلت أعتقد أن اللعب على أرضه يمنح المغرب ميزة كبيرة. أعتقد أنهم فريق قادر على تحقيق ذلك".

وعن حظوظ الكاميرون قال: "بالنسبة لي، الأمر ليس واضحًا جدًا، إلا إذا حدثت مفاجأة. ليس من الواضح أننا نستطيع الفوز بهذا اللقب".

واختتم "ما زلت أعتقد أنه لو كان لدينا الفريق القديم، بعض اللاعبين الأساسيين الذين رحلوا، لكان بإمكاننا المنافسة بقوة. لا يمكننا القول إنه مستحيل، لكن موضوعيًا، لا أعتقد أن الكاميرون قادرة على تقديم أداء مميز في هذه البطولة".