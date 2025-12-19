أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا عن الأطقم التي سيظهر بها منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ظهور منتخب مصر بطاقمه الأحمر الأساسي ضد زيمبابوي وجنوب إفريقيا في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

بينما سيلعب بالطاقم الأبيض والشورت الأسود في مباراة أنجولا خلال الجولة الثالثة.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وجاءت القائمة المستدعاة للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).