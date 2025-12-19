660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025

660 لاعبا يتواجدون في كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

24 منتخبا من القارة السمراء يتنافسون على من يرتقي على عرشها لمدة عامين مقبلين.

FilGoal.com يستعرض لكم كل قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025.

المجموعة الأولى

قائمة المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء).

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن الألماني) – نائل العيناوي (روما الإيطالي) - أسامة تيرغالين (فينورد الهولندي).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس إخوماش (فياريال الإسباني) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي).

قائمة مالي

حراسة المرمى: دجيجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – إسماعيل دياوارا (سيروس السويدي) – مامادو ساماسا (لافال الفرنسي)

الدفاع: سيكو نياكتيه (براجا البرتغالي) – عبدولاي ديباي (جراسهبورز السويسري) – ويو كوليبالي (ساسولو الإيطالي) – فودي دوكوري (لو هافر الفرنسي) – هاماري تراروي (باريس الفرنسي) – ناثان جاساما (كالينجراد الروسي) – مامادو فوفونا (نيوإنجلاد ريفولشن الأمريكي) – عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) – أمادو دانتي (أروكا البرتغالي)

الوسط: أمادو هايدرا (لايبزج الألماني) – لاسانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) – محمد كامارا (السد القطري) – مامادو سنجاري (لانس الفرنسي) – أليو ديانج (الأهلي) – إيف بيسوما (توتنام الإنجليزي) – مامادو دومبيا (اتحاد جدة السعودي) – إبراهيما سيسوكو (بوخوم الألماني)

الهجوم: نيني دورجليس (فنربخشة التركي) – جاواسو ديارا (فينورد الهولندي) – مامادو كامارا (لافال الفرنسي) – كاموري دومبيا (بريست الفرنسي) – البلال توريه (بشكتاش التركي) – مامادو دومبيا (واتفورد الإنجليزي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) – جاواسو دياكاتي (لوزان الفرنسي)

قائمة زامبيا

حراسة المرمى: لورانس مولينجا (باور ديناموز) – فرانسيس موانسا (زاناكو) – ويلارد موانزا (باور ديناموز)

الدفاع: ستوبيلا سونزو (شانجشون الصيني) – فرانكي موسوندا (البحرين البحريني) – كاباسو شونجو (زيسكو) – ماثيوز باندا (نكانا) – دومينيك شاندا (باور ديناموز) – جيفت مبهاندي (زيسكو) – أوبينو شيسالا (المريخ السوداني) – ديفيد هاماسينا (ليجانيس الإسباني) – بينسون ساكالا (بوهيميانس التشيكي)

الوسط: ميجيل شانجا شاويوا (هيبرنين الاسكتلندي) – أوين تيمبو (باور ديناموز) – جوزيف ليتيتا (كالياري الإيطالي) – كينجز كانجو – جيفين كالوسا (موزا) – ديفيد سيموكوندا (زيسكو) – ويسلون شيسالا (زاناكو) – جوزيف باندا – لاميك باندا (ليتشي الإيطالي) – فاشون ساكالا (الفيحاء السعودي) – لوبامبو موسوندا (ماجديبورج الألماني) – باسكال فيري (زيسكو)

الهجوم: باستون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي) – جاك كاليشي (أوستريا فيينا النمساوي) – كينيدي موسوندا – إليا ماندانجي (زاناكو)

قائمة جُزر القُمر

حراسة المرمى: يانيك باندور (رويال فرانك البلجيكي) – بن سليم بوينا (إستيرس الفنرسي) – عادل أنزيماني (أرارات الأرميني)

الدفاع: قاسم مداحوما (أوجبين الفرنسي) – أحمد سوهيلي (تولون الفرنسي) – إدريس محمد (لو بي فوت 43 الفرنسي) – كينان تويبيبو (برافو السلوفيني) – أكيم عبد الله (جانجون الفرنسي) – إسماعيل بورا (تورا الفرنسي) – يانيس كاري (سان رافائيل الفرنسي) – سعيد باكاري (سبارتا روتردام الهولندي)

الوسط: ياسين برهان (أريس ليماسول القبرصي) – إياد محمد (كاسا بيا البرتغالي) – رؤوف مرويفيلي (فيلفرانش الفرنسي) – يوسف ماتشمانجا (الباطن السعودي) – ريان لوتان (أميان الفرنسي) – يوسف بيندجيلود (سوشو الفرنسي) – ريمي فيتا (تونديلا البرتغالي) – يوسف زايدو (الفتح السعودي)

الهجوم: رفيق سعيد (ستاندر دو لييج البليجيكي) – أمير زيد (إيسترس الفرنسي) – فايز سليماني (قطر القطري) – ألفرادو بن نبوهان (زيمان الصربي) – مزيان مالويدا (الخلود السعودي) – أحمد إيمريك (لا شاتروا الفرنسي) – علي أبوبكر (رويال فرانك البلجيكي)

المجموعة الثانية

منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

قائمة جنوب إفريقيا

حراس المرمى: رونوين ويليامز (نادي ماميلودي صن داونز) - ريكاردو جوس (نادي سيويليلي) - سيبو تشاين (نادي أورلاندو بايرتس)

الدفاع: خوليسو موداو (ماميلودي صنداونز) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - تايلون سميث (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) - نكوسيناثي سيبيسي (لاعب نادي أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صنداونز) - خولجوماني نداماني (تي إس جالاكسي) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست) - ساموكيلو كابيني (مولده النرويجي) - مبيبزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس).

الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صنداونز) - باثوسي أوباس (ماميلودي صنداونز) - ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس) - سفيسيلو سيثول (تونديلا)

الهجوم: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - موهاو نكوتا (الاتفاق السعودي) - تسهيبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - إيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - سيفو مبولي (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم السعودي) - ريليبوجيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - شاندري كامبل (كلوب بروج البلجيكي)

قائمة أنجولا

حراسة المرمى: نيبلو (بريميرو دي أجوستو) - هوجو ماركيز (بترو أتلتيكو) - أنطونيو دومينيك (إيتوال كاروج السويسري)

الدفاع: روي مودستو (أودينيزي الإيطالي) - إيدي أفونسو (بترو أتلتيكو) - تو كارنييرو (الجيش الملكي المغربي) - نوريو فورتونا (فولوس اليوناني) - بيدرو بوندو (فاماليساو البرتغالي) - دافيد كارمو (ريال أوفييدو الإسباني) - جوناثان بواتو (جيل فيسينتي البرتغالي) - كيالوندا جاسبار (ليتشي الإيطالي) - كلينتون ماتا (ليون الفرنسي).

الوسط: بيني موكيندي (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - مانويل شو (كوجالي سبور التركي) - فريدي (بودروم التركي) - أنطونيو ماييسترو (ألانيا سبور التركي) - مانويل كيليانو (أخمات جروزني الروسي) - ماريو بالبورديا (بولو سبور التركي).

الهجوم: زيتو لوفومبو (كالياري الإيطالي) - مانويل بنسون (سوانزي سيتي) - ميلسون (ريد ستار بلجراد الصربي) - شيكو بانزا (الزمالك) - جيلسون دالا (الوكرة القطري) - راندي نتيكا (رايو فايكانو الإسباني) - آري بابل (الأخضر الليبي) - كريستفاو مابولولو (أهلي طرابلس) - مبالا نزولا (بيزا الإيطالي) - أمبروسيني زيني (آيك أثينا اليوناني).

قائمة زيمبابوي

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)

المجموعة الثالثة

قائمة نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – فرانسيس أوزوهو (سينيجدا بلاستارز التنزاني) – أماس أوبسوجي (أومونيا نيقوسيا القبرصي)

الدفاع: كالفين باسي (فولام الإنجليزي) – زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – سيمي أجايي (هال سيتي الإنجليزي) – برونو أونيمياتشي (أولمبياكوس اليوناني) – تشيدوزي أوازيم (نانت الفرنسي) – برايت أوسي صامويل (برمنجهام سيتي الإنجليزي) – ريان أليبيوسو (بلاكبيرن الإنجليزي)

الوسط: ويلفريد نديدي (بشكتاش التركي) – فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو الإيطالي) – محمد عثمان – أليكس إيوبي (فولام الإنجليزي) – إبنظير أكينسانميرو (بيزا الإيطالي) – رافائيل أونديكا (كلوب بروج البلجيكي) – توشهوكو ندادي (زولته فارجيم البلجيكي)

الهجوم: أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي) – فيكتور أوسيمين (جالاتاسراي التركي) – أكور آدامز (إشبيلية الإسباني) – صامويل شوكوزي (فولام الإنجليزي) – سيريل ديسيريه (باناثينياكوس اليوناني) – سليم فاجو (أسترا الكرواتي) – موسيس سيمون (باريس الفرنسي) – شيديرا إيجوك (إشبيلية الإسباني) – بول أوناتشو (طرابوزن سبور التركي)

قائمة تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - بشير بن سعيد (الترجي) - نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي) - صبري بن حسن (النجم الساحلي)

الدفاع: ياسين مرياح (الترجي) - محمد بن علي (الترجي) - علي معلول (الصفاقسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - علي العابدي (نيس الفرنسي) - يان فاليري (شيفيلد وينزداي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - نادر الغندري (أخمات الروسي) - آدم عويس (قاسم باشا)

الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة القطري) - حسام تقا (الترجي) - إسماعيل الغربي (أوجسبورج الألماني) - محمد علي بن رمضان (الأهلي) - إلياس السخيري (فرانكفورت الألماني) - محمد الحاج محمود (لوجانو السويسري) - حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) - نعيم السليتي (الشمال القطري)

الهجوم: إلياس سعد (أوجسبورج الألماني) - إلياس العاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) - سبستيان تونكتي (سيلتك الأسكتلندي) - سيف الدين الجزيري (الزمالك) - حازم المستوري (دينامو ماخاتشكالا) - فراس شواط (الإفريقي).

قائمة أوغندا

حراسة المرمى: سليم عمر ماجولا (ريتشاردز باي الجنوب إفريقي) - دينيس أونيانجو (ماميلودي الجنوب إفريقي) - أليونزي نافيان (الدفاع الإثيوبي)

الدفاع: توبي سيبيك (بيرتون ألبيون الإنجليزي) - إيليو كابردوسي (يونيفيرسيتاتيا كلوج الروماني - جوردان أوبِيتا (هيبرنيان الاسكتلندي) - روجرز توراتش (فيبرز) - عبد العزيز كايوندو (سلوفان ليبيريتش التشيكي) - إسحاق موليمي (فيكتوريا جيجكوف التشيكي) - تيموثي أوني - ديفيد أووري (فيلا) - هيلاري موكنداني (فيبرز)

الوسط: كينيث سيماكولا (العدالة السعودي) - خالد أوتشو (سينجيدا بلاك ستارز التنزاني) - رونالد سيكينجادا –(الجيش الرواندي) - بوبوسي بياروهاجا (أوكلاند روتس الأمريكي) - بابا الحسن (ستيوا بوخارست الروماني)

الهجوم: ألان أوكيلو (فيبرز) -ميلفين لورينزن – (موانجثونج يونايتد التايلاندي) - ترافيس موتيابا (الصفاقسي التونسي) - دينيس أوميدي (الجيش الرواندي) - ماتو روجرز (فاردار المقدوني) - ريجان مباندي (فيلا) - جود سيموجابي (جاموس الجنوب سوداني) -أوتشيتشوكو إكبيزو (سانت جونستون الاسكتلندي) -ستيفن موكوالا (سيمبا) - جيمس بوجيري (ماساكا صن شاين) - إيفان أهيمبيسيبوي (كيه سي سي إيه) - شفيق نانا كويكيريزا (كيه سي سي إيه)

قائمة تنزانيا

حراسة المرمى: يعقوب سليمان (سيمبا) - حسين مسالانجا (سينجيدا بي إس) - زبيري فوبا (عزام)

الدفاع: بكاري موامنيتو (يانج أفريكانز) - شوماري كابومبي (سيمبا) - لوساجو مويكندا (عزام) - محمد حسين (يانج أفريكانز) - نيكسون كيباباجي (سيمبا) -ألفونس مكابولي(شاماخي الأذربيجاني) - ويلسون ننانج (سيمبا) - نوفاتوس ديسماس (جوزتيبي التركي) - كلفين ناشون (تاندا جيجي) - باسكال مسيندو (عزام) - حاجي منوجا (سالفورد سيتي الإنجليزي) - ديكسون جوب (يانج أفريكانز)

الوسط: إبراهيم عبد الله (يانج أفريكانز) - حبيب إدي (سينغيدا بي إس) - تارين ألوش (روشديل الإنجليزي) - تشارلز مومبوا (فلوريانا المالطي) - موريس أبراهام (سيمبا) - فيصل سالم (عزام) - أحمد بيبينو (عزام) - عبدول سليمان (عزام) - إدي سليماني (عزام)

الهجوم: مبوانا ساماتا (لو هافر الفرنسي) - إلياس ماجولي (عزام) - شوماري لاوي (ألبورج الدنماركي) - سيمون مسوفا (الطلبة العراقي).

المجموعة الرابعة

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) – موري دياو )لو هافر الفرنسي) – يفين ضيوف (نيس الفرنسي)

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – موسى نياكتي (ليون الفرنسي) – الحاجي ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) – خيربين دياتا (موناكو الفرنسي) – مامادو سار (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيل جاكوبس (جالاتاسراي التركي) – أنتوني ميندي (نيس الفرنسي) – عبدولاي سيك -

الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) – لامين كامارا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) – بابي جاي (فياريال الإسباني) – بابي ماتار سار (توتنام الإنجليزي) – باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - مامادو لامين كامارا (نهضة بركان المغربي).

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) – نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ الألماني) – إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) – بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي) – شريف ندياي (سامسونسبور التركي) – إليمان ندياي (إيفرتون الإنجليزي) – حبيب ديالو (ميتز الفرنسي) – إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – شيخ سابالي (ميتز الفرنسي) – أساني دياو (كومو الإيطالي)

قائمة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: ثيو فايولو (إف سي نواه، أرمينيا) - ليونيل مباسي (لوهافر، فرنسا) - ماثيو إيبولو (ستاندرد لييج، بلجيكا)

الدفاع: آرون وان بيساكا (وست هام الإنجليزي) - جيديون كالولو (أريس ليماسول، قبرص) - آرثر ماسواكو (سندرلاند، إنجلترا) - تشانسيل مبيمبا (ليل، فرنسا) - أكسيل توانزيبي (بيرنلي الإنجليزي) - روكي بوشيري (نادي هيبرنيان، اسكتلندا) - جوريس كايمبي (جينك، بلجيكا) - ستيفن كابوادي (ليغيا وارسو، بولندا)

الوسط: نوح صديقي (سندرلاند، إنجلترا) - إيدو كاييمبي (واتفورد، إنجلترا) - صامويل موتوسامي (أتروميتوس، اليونان) - تشارلز بيكل (إسبانيول، إسبانيا) - ناجيليل موكو (ليل، فرنسا) - ماريو سترويكينيس (أندرلخت، بلجيكا) - تيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) - ميشيل أنج باليكويشا (سلتيك، اسكتلندا) - ناثانيل مبوكو (مونبلييه، فرنسا) - بريان سيبينجا (كاستيلون، إسبانيا)

الهجوم: سيمون بانزا (الجزيرة، الإمارات) - فيستون ماييلي (بيراميدز) - صامويل إيسنده (أوجسبورج، ألمانيا) - ميشاك إيليا (ألانيا سبور، تركيا) - سيدريك باكامبو (ريال بيتيس الإسباني)

قائمة بنين

حراسة المرمى: دانجينو مارسيل (كروجر يونايتد الجنوب إفريقي) - ألاجبى ساتورنين (شاوريه الفرنسي) - أوباسا سيرج (ريمو ستارز النيجيري)

الدافع: فاسينو رودريج (القطن البنيني) - كيكي ديفيد (ستيوا بوخارست الروماني) - موميني رشيد (سومقاييت الأذربيجاني) - أوورو تاميمو (سوبيامب) - يوهان روش (بيترولرال الروماني) - تيجاني محمد (يفيردون السويسري) - فيردون أوليفييه (لودوجريتس البلغاري)

الوسط: أتيدجيكو سامادو (سموحة) - أزونجنيتودي شارلمان (أولو الفنلندي) - أهليفني ماتيو (أرسنال تولا الروسي) - أهوانجبو ماريانو (أولمبيا ليبلوانا السلوفيني) - أهودو جيسلين - دالميدا سيـسي (نيفيتشي باكو الأذربيجاني) - دوكو دودو (ليكسيوش البرتغالي) - حساني إيموران (جي سي زد السويسري) - كوسي رودريجر (حسنية أغادير المغربي)

الهجوم: آدم أكيمي (هيلسنيبورج السويدي) - ألوكو رودولفو (كوستوسيا الكرواتي)– ستيف مونييه (ألانياسبور التركي) - أولايتان أوشولا (جوزتيبي التركي) - رشيدو رازق (كوستوسيا الكرواتي) - سانتوس فيليبي - روماريك أوموسو (أسيك الإيفواري) - توسين أييجون (لوريان الفرنسي) – هارولد جوديل (يو إس بي في الفرنسي) - تيسليمي أولاتوندجي (سيناجوكي الفنلندي)

قائمة بوتسوانا

حراسة المرمى: ليسينيا مالابيلا (أورابا يونايتد) - كيواجيلي كجوسيبولا (أورابا يونايتد) - جويتسيوني فوكو (جوانينج جالاكسي) - كابيلو دامبي (تاونشيب رولرز).

الدفاع: لفورد فيلابي (جابورون يونايتد) - موتوسي جونسون (جابورون يونايتد) - موشا جاولولوي (تاونشيب رولرز) - ثاتايون ديتلخوكوي (الاتحاد الليبي) - شانجاني نجاندان (موتشودي سنتر تشيفز) - شيكو موليفي (جوانينج جالاكسي) - ثابو لينانياني (جوانينج جالاكسي) - تيبوجو كوبيلانج (جوانينج جالاكسي)

الوسط: جوديرواني مودينجواني (بي دي إف إكس آي) - أوليبوجينج راموتسي (جوانينج جالاكسي) - جابي موهوتسوا (مولودية وهران الجزائري) - أومفيل فيساجي (تاونشيب رولرز) - جيلبرت باروتي (موتشودي سنتر تشيفز) - موتوسي كوبر (تاونشيب رولرز) - ليبوجانج ديتسيل (جابورون يونايتد) - ثابو مابوندا (جابورون يونايتد) - مونتي إينوسا (موتشودي سنتر تشيفز) - روكيتسو ماجافي (أورابا يونايتد) - أومفيل رامواجي (جابورون يونايتد)

الهجوم: أوماتلا كيباتهو (جوانينج جالاكسي) - كابيلو سيكانينج (المغرب الفاسي المغربي) - ثابانج سيسيني (جوانينج جالاكسي) - توميسانج أوربونيي (الاتحاد الليبي) - سيجولامي بويي (إس إيه فلامينجوز) - إريك أوكام (أورابا يونايتد) - ثابانج بالاتلينج (تاونشيب رولرز) - لوسيكا راتشوكودو (أوبونتو إف سي الجنوب إفريقي) ثاتايون كجامانيان (جابورون يونايتد)

المجموعة الخامسة

قائمة الجزائر

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري) – لوكا زيدان (غرناطة الإسباني) – أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا الإيطالي) – ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – يوسف عطال (السد القطري) – مهدي دورفال (باري الإيطالي) – جوان حجام (يونج بويز السويسري) – زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل الجزائري) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – سمير شرقي (باريس الفرنسي)

الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب الكرواتي) – رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) – آدم زروقان (سان جيلواز البلجيكي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – حيماد عبدلي (أنجيه الفرنسي) – فارس شايبي (فرانكفورت الألماني) – إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) – إيلان كابال (باريس الفرنسي) – رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – أنيس حاجي موسى (فينيورد الهولندي) – عادل بولبينة (الدحيل القطري) – منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي) – بغداد بونجاح (الشمال القطري) – رضوان بركان (الوكرة القطري)

قائمة بوركينا فاسو

الحراس: هيرفي كوفي (تشارلوا) – فريد ويدراوجو (فيتا كلوب) – كيليان نيكييما (أدو دين هاج).

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) – ناصر دجيجا (كريفنا زفيزدا) – أدامو ناجالو (نورشيلاند) – محمد ويدراجاو (أتاش) – ستيف ياجو (أري لاماسول) – سعيدو سمبوريه (البنك الأهلي) – فالينتين نوما (سانت إلوي لوبوبو).

الوسط: ساشا بانسي (فالنسيان) – بلاتي توريه (بيراميدز) – جوستافو سانجاري (كويفيلي روين) – سيدريك بادولو (شيريف تيراسبول) – ستيفاني عزيز كي (يونج أفريكانز) – إسماعيلا ويدراوجو (بانسيراكوس) – ريجيس ندو (إشتريلا أمادورا).

الهجوم: هاسيمي تراوري (جول) – لاسينا تراوري (شاختار) – محمد كوناتي (أخمات جروزني) – ويسيمي بوادا (سان خوسي إيرث كويكس) – دانجو واتارا (بورنموث) – حسن باندي (هيلسينكي).

قائمة غينيا الاستوائية

حراسة المرمى: جيسوس أونو (أندورا الأندوري) – مانويل سابونجا (سونيجا الإسباني) – أيتور إمبالا (سيخيخون الجنوب إفريقي)

الدفاع: إستيبان أوروزكو (أرجيس الروماني) – مارفين إنيبوه (رييس الإسباني) – كارلوس أكابو (أمازونز البرازيلي) – ساؤول كوكو (تورينو الإيطالي) – باسيليو ندونج (تيرانا الألباني) – ميشيل نجاه (ريال أفيلا الإسباني) – نيستور سيرنا (ريكرياتيفو الإسباني) – شارلز إندو (بورتلاند تمبزر الأمريكي(– خافيير موم (موزا الزامبي)

الوسط: يانيك بويلا (نومانسيا الإسباني) – عمار ماسكاريل (– بابلو جانيت (بيرسيتا الإندونيسي) – أليكس ماسوجو – أليكس بالبوا (لوجو الإسباني) – خوسيه ماشين (فيس بيرزاو الإيطالي) – بيدرو أوبيانج (مونزا الإيطالي) – سانتياجو إنيمي (سبارتا براج التشيكي)

الهجوم: إيبان سالفادور (ويسلا بلوك البولندي) – خوسيتي ميراندا (كالاماتا اليوناني) – جايل أكوجو (ريكرياتيفو غرناطة الإسباني) – جوزيه نبيل (نانت الفرنسي) – لوسيمي نلافو (شانجهاي شينوا الصيني) – دوريان جونيور (فيبورج الدنماركي) – لورين زونيجا (ريال مدريد كاستيا) – إيميلو نسوي) إنتر ميامي الأمريكي)

قائمة السودان

حراسة المرمى: علي أبو عشرين (الهلال) – محمد النور (المريخ) - مُنجد النيل (المريخ الجنوب السوداني)

الدفاع: محمد إرنق (الهلال) – الطيب عبد الرازق (الهلال) – مصطفى كرشوم (المريخ) – ياسر عوض (الهلال) – بخيت خميس (أهلي طرابلس الليبي) – مازن محمدين (المريخ) – عوض زايد (أهلي الخرطوم) – أحمد عبد المنعم (المريخ) – محمد كسرى (المريخ)

الوسط: أبو عاقلة عبد الله (أهلي بنغازي الليبي) – ولي الدين خضر (الهلال) – عبد الرؤوف يعقوب (الهلال) – عمار طيفور (الصفاقسي التونسي) – صلاح عادل (الهلال) – موسى كانتي (المريخ) – شادي عز الدين (دن بوش الهولندي) – عامر يونس

الهجوم: ياسر المزمل (الهلال) – محمد عبد الرحمن (الهلال) – جون مانو (الأخضر الليبي) – محمد عيسى (نساجی مازندران الإيراني) – الجزولي نوح (أهلي طرابلس الليبي) – أبو بكر عيسى (نونجوبا بيتشايا التايلاندي) – محمد أسد (المريخ)

المجموعة السادسة

قائمة كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (ريزا سبور التركي) – محمد كوني (شارلورا البلجيكي) – ألبان لافون (باناثينيكوس اليوناني)

الدفاع: إيمانويل أجابادو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – جويلا دوي (ستراسبورج الفرنسي) – جسيلن كونان (جيل فيستني البرتغالي) – أوديلون كوسونو (أتالانتا الإيطالي) – كريستوفر أوبيري (باشاكشهير التركي) – أرميل زوهوري (إبيريا الجورجي)

الوسط: سيكو فوفانا (رين الفرنسي) – جان فيليب جامبيان (ميتز الفرنسي) – كريست إناو أويلي (طرابوزن سبورت التركي) – فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) – إبراهيم سنجاري (نوتنجهام فورست) – جان ميشيل سيري (ماريبور السلوفيني)

الهجوم: فاكون بايو (أودينيزي الإيطالي) – عمر دياكاتي (سيركل بروج البلجيكي) – أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إيفان جيسان (أستون فيلا الإنجليزي) – جان فيليب كراسو (باريس الفرنسي) – بازومانا توري (هوفنهايم الألماني) – ويلفريد زاها (شارلوت الأمريكي)

القائمة الاحتياطية: فارفي جوياجون (شارلورا البلجيكي)

قائمة الكاميرون

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (رويال يونيو سان جيلوا) – ديبيس إيباسي (دينامو) – سيمون نجاباندوتنبو (مونبيلييه) – إدوارد سومبانج (كولومب)

الدفاع: كريستوفر ووه (سبارتاك موسكو) – جونيور بابتيست تشامادو (ستوك سيتي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز) – دارلين يونجوا (لوريان) – جيرزينو نيامسي (لوكوموتيف موسكو) – محمدو ناجيدا (استاد رين) – جان تشارليس كاستيليتو (الدحيل) – جونيور صاويل كوتو (جينت) – فلافين إنزو بويومو (أوساسونا) – جونيور دينا إبيمبي (بريست)

وسط الملعب: أوليفييه كيمين (باشاكشاهير) – كارلوس باليبا (برايتون) – مارتن ندزيي (رابيد فيينا) – أرثر أفوم (لوريان) – فيديل بريس أمبينا (فاليرينجا)

الهجوم: دانيني ناماسو (أوكسير) – براين مبومو (مانشستر يونايتد) – جان أونانا (جنوى) – كريستيان باسوجوج – جورجيس كيفن نكوندو (الدرعية) – كارل إيتا إيونج (ليفانتي) – كريستيان كوفان (باير ليفركوزن) – سيرجي باتريك سوكو (ألميريا) – فرانك ماجري (تولوز)

قائمة الجابون

حراسة المرمى: لوسي مبابا (ستيلا الإيفواري) – أنسي ديمبا (موستا المالطي) – فرانسوا بيكالي (هافيا كوناكري الغيني)

الدفاع: برونو أكيلي مانجا (باريس 13 أتلتيكو الفرنسي) – آرون أبيندانجوي (سيفاس سبور التركي) – جوان أوبيانج (أورليان الفرنسي) – أنتوني أيونو (فروسينوني الإيطالي) – أليكس موسوندا (أريس ليماسول القبرصي) – جاكيه إيكومي (أنجيه الفرنسي) – جيريمي أيونو (فروسينوني الإيطالي) – أوري ميشيل مبولا (ميتز الفرنسي) – ميك أومفيا (هافيا كوناكري الغيني) – جوناثان دو ماركولينو (بورج برونان الفرنسي)

الوسط: جولور كانجا (إيروكسبور التركي) – أندري بوكو (أديميرسبور التركي) – ديديه ندونج (استقلال طهران الإيطالي) – ماريو ليمينا (جالاتاسراي التركي) – كلينش لوفيلو (الميناء العراقي) – إريك بوكوم (جول جوهور الإيراني) – نزي باجناما (استاد أبيدجان الإيفواري)

الهجوم: أوباميانج (مارسيليا الفرنسي) – دينيس بوانجا (لوس أنجلوس الفرنسي) – ماليك إيفونا (مانجاسبور الجابوني) – جيم ألفيناه (أنجيه الفرنسي) – شافي بابيكا (ريد ستار بلجراد الصربي) – تيدي أفيرلان (أميان الفرنسي) – راندي إيسانج ماتوتي (اتحاد خنشلة الجزائري) – رويس أوبيندا (بوردو الفرنسي)

قائمة موزمبيق

حراسة المرمى: إرناني سيلواني (بلاك بولز) - إيفاني أوروبال (يو دي سونجو) - كيميس زافالا (ماريتيمو البرتغالي)

الدفاع: برونو لانجا (بافوس القبرصي) -أوسكار تشيريني (يو دي سونجو) - إدملسون دوف (القوة الجوية العراقي) - نيني (أبو سليم الليبي) - فيليسيانو جون (بلاك بولز) - ديوجو كابرال (سانتا كلارا البرتغالي) - رينيلدو ماندفا (سندرلاند الإنجليزي) - ميكسر (أنقر جوتشو البرتغالي) - فيرناندو شامبوكو (بلاك بولز)

الوسط: جواو بوندي (فيروفياريو) - ريكاردو جيمارايش (زيرا الأذربيجاني) - مانويل كامبالا (بولوكوان سيتي الجنوب إفريقي) - كينس عبد الله (تشافيس البرتغالي) - ألفونسو أمادي (دونفرملين الاسكتلندي)

الهجوم: جيني كاتامو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) - ويتنيس كويمبو (ناسيونال البرتغالي) - إلياس بيليمبي (يو دي سونجو) - شاميتو ألفانديجا (فيزيو البرتغالي) - ستانلي راتيفو (كيمي لايبزيج الألماني) - فيصل بانجال (ميستري الإيطالي) - ميلك ألكسندر (يو دي سونجو) - جيلدو فيلانكولوس (تضامن صور اللبناني)