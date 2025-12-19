خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 23:37

كتب : إبراهيم رمضان

كلينتوني إيرلي

تمكن الزمالك من إنهاء إجراءات السماح لمحترفه الأمريكي الجديد كلينتوني إيرلي بالمشاركة في دوري السوبر لكرة السلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حصل على موافثقة اتحاد السلة، وتم استخراج بطاقته.

وغاب إيرلي عن مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية لدوري السوبر بسبب عدم اكتمال الإجراءات.

وبذلك صار متاحا اعتبارا من مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة.

ويبلغ اللاعب من العمر 34 عاما، وبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة في 2014 عندما اختاره فريق نيويورك نيكس بالبطاقة رقم 34 في الدرافت.

قبل أن يرحل عن الفريق ويبتعد عن دوري NBA ويخوض تجربة في اليابان ثم في السعودية وتايوان وجنوب إفريقيا وفنزويلا ولبنان.

وكانت آخر محطة له مع نادي العربي القطري. ويجيد اللعب في مركز 3.

وكان الزمالك فاز في الجولة الأولى من دوري السوبر على سموحة بنتيجة 59-56.

ثم خسر الأبيض أمام الاتحاد بنتيجة 83-80 في الجولة الثانية.

كلينتون إيرلي الزمالك كرة سلة
