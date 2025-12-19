المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي

أقصى بولونيا منافسه إنتر من بطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسجل ماركوس تورام هدف إنتر بينما أحرز ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا.

وافتتح تورام النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد تسديدة عقب عرضية من أليساندرو باستوني.

ثم تسبب يان بيسيك في ركلة جزاء لبولونيا بعد لمسة يد نفذها أورسوليني بنجاح.

وفي ركلات الترجيح أهدر نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني وأنجي يوان بوني ركلات إنتر.

بينما أهدر خوان ميراندا ونيكولا مورو ركلتي ترجيح لبولونيا.

وضرب بولونيا موعدا ناريا مع نابولي في نهائي السوبر الإيطالي يوم الاثنين المقبل في البطولة التي تقام في الرياض.

وانتصر المنطق في النهاية بأن يقام نهائي البطولة بين بطل الدوري متمثل في نابولي والمتوج ببطولة كأس إيطاليا وهو بولونيا.