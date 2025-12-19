المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

بولونيا

أقصى بولونيا منافسه إنتر من بطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسجل ماركوس تورام هدف إنتر بينما أحرز ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا.

وافتتح تورام النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد تسديدة عقب عرضية من أليساندرو باستوني.

أخبار متعلقة:
السوبر الإيطالي - مؤتمر مدرب بولونيا: ليس لدينا ما نخسره أمام إنتر.. وهذا موقف إيموبيلي كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا المنافسة على الصدارة اشتعلت.. نابولي يخسر من بولونيا بثنائية تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا

ثم تسبب يان بيسيك في ركلة جزاء لبولونيا بعد لمسة يد نفذها أورسوليني بنجاح.

وفي ركلات الترجيح أهدر نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني وأنجي يوان بوني ركلات إنتر.

بينما أهدر خوان ميراندا ونيكولا مورو ركلتي ترجيح لبولونيا.

وضرب بولونيا موعدا ناريا مع نابولي في نهائي السوبر الإيطالي يوم الاثنين المقبل في البطولة التي تقام في الرياض.

وانتصر المنطق في النهاية بأن يقام نهائي البطولة بين بطل الدوري متمثل في نابولي والمتوج ببطولة كأس إيطاليا وهو بولونيا.

بولونيا إنتر السوبر الإيطالي
نرشح لكم
مكتوميناي: من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد لعدم تألقي خطيئة إيطالية كبرى تتسبب في توضيح من سباليتي بشأن عزل ديفيد بعد غياب أكثر من 550 يوما.. ميليك ينضم لقائمة يوفنتوس ضد روما في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم مؤتمر ألونسو: لا أعاني في المؤتمرات الصحفية.. ووضعي جيد مع النادي مؤتمر أرتيتا: خصائص ميرينو مختلفة عن جيوكيريس.. وجابرييل يقترب من العودة "لا أستطيع تفسير ذلك".. باريس سان جيرمان يعلن إصابة سافونوف بكسر في اليد جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن 37 دقيقة | الكرة المصرية
حارس الكاميرون لـ في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا 48 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا 55 دقيقة | الكرة المصرية
660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة ساعة | كرة سلة
المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519508/المنطق-انتصر-بولونيا-يقصي-إنتر-من-السوبر-ويضرب-موعدا-مع-نابولي-في-النهائي