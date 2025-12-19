الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن مستجدات تعافي لاعبي الفريق من الإصابات.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "عبد الله السعيد ونبيل عماد يخوضان تدريبات علاجية منفردة تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأوضح "السعيد يعود خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، بينما يعود عماد بين أسبوعين و3 أسابيع".

وكشف "أحمد ربيع يعود لتدريبات الزمالك خلال أسبوعين".

واختتم "أحمد حسام يخوض المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي، ويعود لتدريبات الملعب في فبراير القادم".

وبدأ الزمالك مشواره في كأس عاصمة مصر بتعادل بنتيجة 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية.

ويتواجد الزمالك والحرس في المجموعة الثالثة التي تضم زد والاتحاد والمصري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.