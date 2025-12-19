خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة

تعثر نادي الزمالك في دفع قسط صفقة الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناد شارلروا تسبب في القضية الثامنة على الزمالك وإيقاف قيده لـ 3 فترات انتقالات.

ويبلغ قسط صفقة الدباغ 170 ألف يورو وهو ما لم يدفعه الزمالك.

وتسبب نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي قبل أيام في إيقاف قيد نادي الزمالك بقضية سابعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتم توقيع عقوبة سابعة على النادي بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

وبذلك تعرض الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات في قضايا كل من ساسي وكريستيان جروس وشيكو بانزا وعدي الدباغ.

وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.

ويطالب جروس بالحصول على 133 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

بينما يطالب فرجاني ساسي بالحصول على 505 ألف دولار بعد إضافة فائدة 5% عن كل عام تأخير.