الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات
الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 22:50
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك لـ 3 فترات انتقالات.
وتعد هذه القضية هي الثامنة على النادي بتاريخ اليوم 19 ديسمبر 2025.
وتسبب نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي قبل أيام في إيقاف قيد نادي الزمالك بقضية سابعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتم توقيع عقوبة سابعة على النادي بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.
وبذلك تعرض الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات في قضايا كل من ساسي وكريستيان جروس بجانب القضية الثامنة.
وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.
ويطالب جروس بالحصول على 133 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي.
بينما يطالب فرجاني ساسي بالحصول على 505 ألف دولار بعد إضافة فائدة 5% عن كل عام تأخير.
