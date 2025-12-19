قائمة الزمالك – عودة رباعي الفريق لمواجهة حرس الحدود

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 22:14

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - محمود حمدي الونش

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك القائمة المستدعاة لمباراة الفريق أمام حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الثانية من الدور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وعاد محمود حمدي "الونش" ومحمد عواد وعدي الدباغ إلى القائمة بعد مشاركتهم في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الزمالك يقبل اعتذار أحمد رمضان.. ويحدد بديله كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مدرب الزمالك السابق.. أوسوريو يخوض تجربته الثالثة في البرازيل خبر في الجول - صفقة شيكو بانزا.. إشتريلا دي أمادورا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك السابعة

وكذلك انضم عمر جابر للقائمة بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد كهرباء الإسماعيلية.

ويتواجد البرازيلي جوان بيزيرا والفلسطيني آدم كايد في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - جوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية 3-3 في الجولة الأولى.

الزمالك حرس الحدود الونش كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا مدرب دمياط السابق لـ في الجول: اتهموني بتحريض اللاعبين على الرحيل فأقالوني بعد أكثر من عام.. الشامي يسجل لأول مرة عقب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن 10 دقيقة | الكرة المصرية
حارس الكاميرون لـ في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا 28 دقيقة | الكرة المصرية
660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 41 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة 49 دقيقة | كرة سلة
المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519504/قائمة-الزمالك-عودة-رباعي-الفريق-لمواجهة-حرس-الحدود