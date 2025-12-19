قائمة الزمالك – عودة رباعي الفريق لمواجهة حرس الحدود

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك القائمة المستدعاة لمباراة الفريق أمام حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الثانية من الدور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وعاد محمود حمدي "الونش" ومحمد عواد وعدي الدباغ إلى القائمة بعد مشاركتهم في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وكذلك انضم عمر جابر للقائمة بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد كهرباء الإسماعيلية.

ويتواجد البرازيلي جوان بيزيرا والفلسطيني آدم كايد في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - جوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

وتعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية 3-3 في الجولة الأولى.