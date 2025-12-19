بعد أكثر من عام.. الشامي يسجل لأول مرة عقب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

سجل محمد الشامي لاعب المصري هدفا في زد في كأس عاصمة مصر.

ويواجه المصري خصمه زد في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وللمرة الأولى يسجل محمد الشامي أمام زد في كأس عاصمة مصر بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

المرة الأخيرة التي سجل فيها الشامي كانت في شباك بيراميدز يوم 2 ديسمبر 2024 أي قبل أكثر من عام.

وأحرز الجناح الأيسر الهدف في الدقيقة 54 بعد رأسية عقب عرضية من أحمد أيمن منصور.

برأسية ولا أروع 👌 محمد الشامي يسجل الهدف الأول للمصري في مرمى نادي زد pic.twitter.com/aLk0cA57NQ — ON Sport (@ONTimeSports) December 19, 2025

ويتواجد سموحة وحرس الحدود والاتحاد السكدري والزمالك والإسماعيلي والمصري وزد في المجموعة الثالثة.

وسيتصدر المصري مجموعته في حال الفوز على زد برصيد 4 نقاط بينما يأتي زد وصيفا برصيد 3 نقاط.

ثم يأتي الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري بالترتيب بنقطة واحدة وحرس الحدود سادسا دون نقاط وخلف المتذيل سموحة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 75 مباراة مع المصري وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 6 آخرين.