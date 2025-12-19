خبر في الجول - فاركو يحصل على توقيع أليو بدارا هداف الأولمبي

وقّع السنغالي أليو بدارا مهاجم النادي الأولمبي على عقود انتقاله لصفوفه فاركو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي وقع لمدة موسمين ونصف لفاركو في حضوره وكيلته شاهيناز حمزة.

وسجل أليو بقميص الأولمبي في الموسم الحالي 10 أهداف في الموسم الحالي بمجموعة بحري من القسم الثاني (ب).

فيما سجل السنغالي في الموسم الماضي 8 أهداف وقبلها 13 هدفا.

ويتصدر فاركو ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط بعد جولتين.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

وحل فاركو أزمة قيد الصفقات في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وضم الفريق كل من إسلام المزين وأحمد رفاعي ورامز مدحت ومحمد حسين والحسن بيني وأحمد دعدور ويوسف عبد الحفيظ في الصيف.