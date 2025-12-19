خطيئة إيطالية كبرى تتسبب في توضيح من سباليتي بشأن عزل ديفيد

مازح لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس في رده على حقيقة عزل جوناثان ديفيد لاعب الفريق.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن اللاعب الكندي خجول للغاية ولم ينسجم مع الفريق.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "ديفيد أصبح لاعبا معزولا ولم تتم دعوته في حفل أعياد الميلاد؟ الفريق اتخذ القرار الصحيح بعدم دعوته، لأنه قام ببشر جبن البارميزان على المكرونة بالمأكولات البحرية لذلك لم يدعوه مرة أخرى".

ويعد هذا الفعل من جوناثان خطيئة إيطالية كبرى مثلها مثل كسر المكرونة السباجيتي أو وضع كاتشب على البيتزا.

وبذلك نفى سباليتي عزل ديفيد بطريقة كوميدية خاصة.

وحصل ديفيد على جائزة أفضل لاعب كندي خلال عام 2025.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه روما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

