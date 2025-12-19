كأس عاصمة مصر – بتروجت يتصدر بانتصار على الإسماعيلي.. وفاركو يعود بـ 3 نقاط من المحلة

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - هدف حامد حمدان

حقق بتروجت الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، فيما فاز فاركو على غزل المحلة بنفس النتيجة وتصدر المجموعة الأولى.

ويتصدر بتروجيت وفاركو ترتيب المجموعتين بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد خوض مباراتين.

وفاز فاركو في استاد المحلة على غزل المحلة بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله محمود فرحات في الدقيقة 75.

أخبار متعلقة:
بعد غياب أكثر من 550 يوما.. ميليك ينضم لقائمة يوفنتوس ضد روما تشكيل سيراميكا - السولية وبسام أساسيان ضد الأهلي في عاصمة مصر اتحاد الكرة يوضح حقيقة تعيين أحد المدربين في منصب المدير الفني عودة برج العرب.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية للمشاركات الإفريقية

الخسارة هي الأول للغزل على ملعبه هذا الموسم في جميع المسابقات بعد 5 تعادلات وفوز.

ويتصدر فاركو الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر الغزل مباراته الأولى.

ويلتقي فاركو مع إنبي في الجولة الثالثة، فيما يستضيف غزل المحلة على ملعبه الأهلي.

وفي استاد السلام فاز بتروجت على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وتقدم بتروجت بهدف من توقيع أدهم حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تعاطفت العارضة مع بتروجت ومنعت فرصتين للإسماعيلي.

وسجل إريك تراوري هدفا في الدقيقة 90 للدراويش ألغي بداعي التسلل.

ويتصدر بتروجت الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر الإسماعيلي مباراته الثانية بدون رصيد.

وسيلتقي بتروجت مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة، فيما سيحل الإسماعيلية ضيفا على بيراميدز.

بتروجت فاركو غزل المحلة كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات قائمة الزمالك – عودة رباعي الفريق لمواجهة حرس الحدود كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا مدرب دمياط السابق لـ في الجول: اتهموني بتحريض اللاعبين على الرحيل فأقالوني
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن 10 دقيقة | الكرة المصرية
حارس الكاميرون لـ في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا 28 دقيقة | الكرة المصرية
660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 40 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة 49 دقيقة | كرة سلة
المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519496/كأس-عاصمة-مصر-بتروجت-يتصدر-بانتصار-على-الإسماعيلي-وفاركو-يعود-بـ-3-نقاط-من-المحلة