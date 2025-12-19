كأس عاصمة مصر – بتروجت يتصدر بانتصار على الإسماعيلي.. وفاركو يعود بـ 3 نقاط من المحلة

حقق بتروجت الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، فيما فاز فاركو على غزل المحلة بنفس النتيجة وتصدر المجموعة الأولى.

ويتصدر بتروجيت وفاركو ترتيب المجموعتين بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد خوض مباراتين.

وفاز فاركو في استاد المحلة على غزل المحلة بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله محمود فرحات في الدقيقة 75.

الخسارة هي الأول للغزل على ملعبه هذا الموسم في جميع المسابقات بعد 5 تعادلات وفوز.

ويتصدر فاركو الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر الغزل مباراته الأولى.

ويلتقي فاركو مع إنبي في الجولة الثالثة، فيما يستضيف غزل المحلة على ملعبه الأهلي.

وفي استاد السلام فاز بتروجت على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وتقدم بتروجت بهدف من توقيع أدهم حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تعاطفت العارضة مع بتروجت ومنعت فرصتين للإسماعيلي.

وسجل إريك تراوري هدفا في الدقيقة 90 للدراويش ألغي بداعي التسلل.

ويتصدر بتروجت الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر الإسماعيلي مباراته الثانية بدون رصيد.

وسيلتقي بتروجت مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة، فيما سيحل الإسماعيلية ضيفا على بيراميدز.