اتحاد الكرة يوضح حقيقة تعيين أحد المدربين في منصب المدير الفني

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 20:12

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تعيين أحد المدربين في منصب المدير الفني.

وربطت بعض التقارير اقتراب البرتغالي كارلوس كيروش من تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري خلفا لعلاء نبيل.

وقال مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة في تصريحات مرسلة للصحفيين: "اتحاد الكرة ينفي نفيا قاطعا بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب المدير الفني للاتحاد".

وأضاف "هذه الأخبار غير الدقيقة تثير البلبلة والارتباك دون مبرر".

وأتم "أدعو وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية لاتحاد الكرة قبل نشر أو تداول أي أخبار خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية أو الفنية".

وأعلن اتحاد الكرة عدم تجديد تعاقد نبيل الذي ينتهي بنهاية العام الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال في وقت سابق مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم نفاوض كارلوس كيروش لتولى منصب المدير الفني للاتحاد حتى الآن".

وأضاف "الأقرب أن يكون خليفة علاء نبيل أجنبيا".

وأكمل "رُشحت عددا من السير الذاتية لتولى هذا الموسم وأبرزهم ألماني وإسباني وقدموا خططهم للتطوير بالفعل، وسيحسم القرار في أقرب وقت".

وتولى كيروش تدريب منتخب مصر في الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022، وحينها حل رابعا في كأس العرب 2021 ووصيفا لأمم إفريقيا 2021 وخسر بطاقة التأهل بركلات الترجيح لكأس العالم 2022 لصالح السنغال.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

وعقب رحيل البرتغالي عن تدريب منتخب مصر درب منتخبات إيران وقطر وعُمان.

مصطفى عزام الاتحاد المصري لكرة القدم كارلوس كيروش علاء نبيل
