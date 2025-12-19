انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(0) سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 19:58
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.
نهاية المباراة
ق 89 مصطفى العش بدلا من طاهر محمد طاهر
ق 84 سيحا يتصدى لتسديدة فخري لاكاي
ق 80 كريم وليد ومحمد رضا بدلا من محمد صادق وعمرو السولية
ق 80 حسين الشحات بدلا من جراديشار
ق 72 رأسية من حمزة عبد الكريم تصطدم بجراديشار
ق 70 إبراهيم عادل وعمر سيد معوض وحمزة عبد الكريم بدلا من كوكا محمد عبد الله ومحمد شريف
ق 70 إصابة كوكا وخروجه
ق 60 تسديدة من أحمد نبيل كوكا فوق العارضة
ق 58 انفراد من مروان عثمان يتصدى له سيحا
ق 56 جاستيس أرثر وفاخري لاكاي وأيمن سعد بدلا من سعد سمير وعمرو قلاوة وإسلام عيسى.
ق 48 عمرو قلاوة يسدد فوق العارضة
استراحة
ق 45 شريف يسدد وبسام يحول الكرة إلى العارضة
ق 43 جراديشار يسدد بعيدا عن المرمى
ق 35 جووول طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول برأسية من عرضية عمر كمال
ق 26 محمد شريف يسدد ومحمد بسام يحولها إلى ركنية
ق 24 أحمد رضا يسدد بعيدا عن المرمى
ق 16 مروان عثمان يسدد بجوار القائم
ق 15 انفراد صديق أوجولا بمرمى الأهلي والتسديدة تمر بجوار القائم الأيسر
بداية المباراة