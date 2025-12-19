انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(0) سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنبي

يلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

نهاية المباراة

ق 89 مصطفى العش بدلا من طاهر محمد طاهر

ق 84 سيحا يتصدى لتسديدة فخري لاكاي

ق 80 كريم وليد ومحمد رضا بدلا من محمد صادق وعمرو السولية

ق 80 حسين الشحات بدلا من جراديشار

ق 72 رأسية من حمزة عبد الكريم تصطدم بجراديشار

ق 70 إبراهيم عادل وعمر سيد معوض وحمزة عبد الكريم بدلا من كوكا محمد عبد الله ومحمد شريف

ق 70 إصابة كوكا وخروجه

ق 60 تسديدة من أحمد نبيل كوكا فوق العارضة

ق 58 انفراد من مروان عثمان يتصدى له سيحا

ق 56 جاستيس أرثر وفاخري لاكاي وأيمن سعد بدلا من سعد سمير وعمرو قلاوة وإسلام عيسى.

ق 48 عمرو قلاوة يسدد فوق العارضة

استراحة

ق 45 شريف يسدد وبسام يحول الكرة إلى العارضة

ق 43 جراديشار يسدد بعيدا عن المرمى

ق 35 جووول طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول برأسية من عرضية عمر كمال

ق 26 محمد شريف يسدد ومحمد بسام يحولها إلى ركنية

ق 24 أحمد رضا يسدد بعيدا عن المرمى

ق 16 مروان عثمان يسدد بجوار القائم

ق 15 انفراد صديق أوجولا بمرمى الأهلي والتسديدة تمر بجوار القائم الأيسر

بداية المباراة

الأهلي
