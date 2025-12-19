عودة برج العرب.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية للمشاركات الإفريقية

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) 6 ملاعب مصرية للمشاركات القارية.

وتلقى الاتحاد المصري خطابا رسميا من كاف يفيد بالقائمة المحدثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

وشهدت القائمة تواجد استاد برج العرب بعدما لم يدرج في القائمة الأولية لكاف.

وإليكم القائمة التي نشرها اتحاد الكرة

استاد القاهرة الدولي

استاد الدفاع الجوي

استاد السلام

استاد السويس

استاد برج العرب

استاد هيئة قناة السويس

كما تواجد الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لاستضافة مباريات الناشئين والكرة النسائية.

خطاب رسمي من «كاف» بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3) 🗒️🔴 pic.twitter.com/ZWFDpzaiu7 — EFA.eg (@EFA) December 19, 2025

وأوضح الاتحاد المصري أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على اعتماد ملاعب أخرى، عقب استيفائها للمعايير والاشتراطات التي حددها كاف، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات والبطولات القارية.

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

ويشارك من مصر الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي والزمالك في استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، والمصري في السويس الجديد.