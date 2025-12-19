تشكيل سيراميكا - السولية وبسام أساسيان ضد الأهلي في عاصمة مصر

يدفع علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بعناصره الأساسية ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان لحساب الجولة الثانية من المسابقة كأس عاصمة مصر في الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب.

ويعتمد ماهر على التشكيل الأساسي بعد عودة عناصر منتخب مصر الثاني من المشاركة في كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – سعد سمير – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: عمرو السولية – عمرو قلاوة - محمد صادق

الهجوم: صديق أوجولا – مروان عثمان – إسلام عيسى

وخسر الأهلي من إنبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تعرض سيراميكا كليوباترا حامل اللقب للخسارة بنتيجة 2-0 من طلائع الجيش.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع طلائع الجيش وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا.