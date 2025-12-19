بعد غياب أكثر من 550 يوما.. ميليك ينضم لقائمة يوفنتوس ضد روما

انضم أركاديوش ميليك لاعب يوفنتوس لقائمة الفريق لمواجهة روما بعد غياب أكثر من 550 يوما.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه روما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وانضم المهاجم البولندي لقائمة يوفنتوس لمباراة روما لأول مرة منذ 550 يوما بواقع أكثر من 18 شهرا.

المباراة الأخيرة التي لعبها ميليك كانت ضد مونزا في اللقاء الأخير في موسم 2023-2024.

وقال لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس خلال المؤتمر الصحفي: "ميليك سينضم للقائمة لمباراة روما".

وأضاف "رأيت ميليك سعيدا مثل الشاب الذي تلقى فرصته للعب مباراته الأولى، هو لاعب يتسم بالحماس ويعرف الدور الذي يؤديه جيدا ويتمتع بخصائص بدنية وفنية رائعة".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.