بعد غياب أكثر من 550 يوما.. ميليك ينضم لقائمة يوفنتوس ضد روما

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - يوفنتوس

انضم أركاديوش ميليك لاعب يوفنتوس لقائمة الفريق لمواجهة روما بعد غياب أكثر من 550 يوما.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه روما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وانضم المهاجم البولندي لقائمة يوفنتوس لمباراة روما لأول مرة منذ 550 يوما بواقع أكثر من 18 شهرا.

أخبار متعلقة:
تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 ميليك يعود لتدريبات يوفنتوس لأول مرة منذ 550 يوما وعدت بضخ مليار يورو.. شركة تيذر تقدم عرضا لشراء يوفنتوس

المباراة الأخيرة التي لعبها ميليك كانت ضد مونزا في اللقاء الأخير في موسم 2023-2024.

وقال لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس خلال المؤتمر الصحفي: "ميليك سينضم للقائمة لمباراة روما".

وأضاف "رأيت ميليك سعيدا مثل الشاب الذي تلقى فرصته للعب مباراته الأولى، هو لاعب يتسم بالحماس ويعرف الدور الذي يؤديه جيدا ويتمتع بخصائص بدنية وفنية رائعة".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

أركاديوش ميليك يوفنتوس الدوري الإيطالي روما سباليتي
نرشح لكم
مكتوميناي: من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد لعدم تألقي خطيئة إيطالية كبرى تتسبب في توضيح من سباليتي بشأن عزل ديفيد في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم مؤتمر ألونسو: لا أعاني في المؤتمرات الصحفية.. ووضعي جيد مع النادي مؤتمر أرتيتا: خصائص ميرينو مختلفة عن جيوكيريس.. وجابرييل يقترب من العودة "لا أستطيع تفسير ذلك".. باريس سان جيرمان يعلن إصابة سافونوف بكسر في اليد جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار مواعيد مباريات الجمعة 19 ديسمبر - الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا.. والسوبر الإيطالي
أخر الأخبار
مكتوميناي: من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد لعدم تألقي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فاركو يحصل على توقيع أليو بدارا هداف الأولمبي 36 دقيقة | الدوري المصري
خطيئة إيطالية كبرى تتسبب في توضيح من سباليتي بشأن عزل ديفيد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس عاصمة مصر – بتروجت يتصدر بانتصار على الإسماعيلي.. وفاركو يعود بـ 3 نقاط من المحلة ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوضح حقيقة تعيين أحد المدربين في منصب المدير الفني ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أول ساعة | الدوري المصري
عودة برج العرب.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية للمشاركات الإفريقية ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا - السولية وبسام أساسيان ضد الأهلي في عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519491/بعد-غياب-أكثر-من-550-يوما-ميليك-ينضم-لقائمة-يوفنتوس-ضد-روما