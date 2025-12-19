تشكيل الأهلي - شريف وجراديشار أساسيان لأول مرة معا ضد سيراميكا كليوباترا

يبدأ محمد شريف ونيتس جراديشار في هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر 2025.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في الثامنة مساءً.

ولأول مرة يلعب جراديشار وشريف سويا في هجوم الأهلي معا منذ بداية اللقاء.

ويلعب أشرف داري بشكل أساسي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، وبعدما شارك كبديل ضد إنبي في الجولة الأولى من المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: عمر كمال – أحمد رمضان - أشرف داري – محمد شكري

الوسط: محمد عبد الله - أحمد رضا – أحمد نبيل "كوكا" - طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف – نيتس جراديشار

وعلى مقاعد البدلاء: حازم جمال - حسين الشحات – مصطفى العش – أحمد عابدين – حمزة عبد الكريم – إبراهيما كاظم – إبراهيم عادل – عمر معوض – إبراهيم الأسيوطي

وخسر الأهلي من إنبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تعرض سيراميكا كليوباترا حامل اللقب للخسارة بنتيجة 2-0 من طلائع الجيش.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع طلائع الجيش وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا.