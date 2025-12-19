في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم

يوافق النادي الأهلي على إعارة لاعبه حمزة عبد الكريم لصفوف فريق برشلونة للشباب، لكن التفاصيل حول بند الشراء النهائي هي ما تعطل إتمام التعاقد.

قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي تلقي عرض رسمي من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم لاعب الفريق.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم

الأهلي موافق على إعارة حمزة إلى برشلونة من حيث المبدأ ولا يمانع مجانية الإعارة.

ووضع برشلونة بندا لشراء اللاعب بشكل نهائي بعد الإعارة بما يقارب 5 ملايين يورو تشمل مكافآت متعلقة بالأداء والأهداف، وسيتم دفع قيمة الصفقة على أقساط.

ويرغب الأهلي في زيادة قيمة بند البيع النهائي وتنظيم أقساط الدفع وأيضا البنود المتعلقة بالأداء.

ويرغب الأهلي أيضا في وضع بنود خلال فترة الإعارة تضمن له عائدا ماليا حال تألق اللاعب مع برشلونة.

وينتظر الأهلي قرار برشلونة بشأن بنود عقد الإعارة وإذا لم يتم تحسينها، سيطلب تحسين بنود عقد البيع النهائي للاعب.

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر.

ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة، كما سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة
