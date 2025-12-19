مؤتمر ألونسو: لا أعاني في المؤتمرات الصحفية.. ووضعي جيد مع النادي

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

شدد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على أنه لا يعاني في المؤتمرات الصحفية مؤكدا أن وضعه جيد للغاية مع الناديه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "علاقتي بالنادي منذ البداية وثيقة ويسودها الاحترام، لكن المتطلبات عالية للغاية، الطريق طويل، وستكون هناك أوقات جيدة وأخرى ليست كذلك".

وأضاف "وضعي الشخصي؟ أنا بخير وأتمنى أن تكونوا كذلك، نلتقي كثيرا وكأننا عائلة تقريبا".

وتابع "المؤتمرات الصحفية جزء من العمل، لا تعتقدوا أنني أعاني وقت المؤتمرات، لكنني أتعامل معها بشكل طبيعي جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "الصبر في ريال مدريد؟ نحن دائما نطمح لكل شيء ونعرف بالفعل هدفنا الرئيسي، نحن نعمل جميعا بداية من الرئيس إلى اللاعبين".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي إشبيلية في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

